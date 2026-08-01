Christopher Nolan und Emma Thomas sind Hollywoods Machtpaar

Christopher Nolan (56) feiert mit seinem neuen Epos The Odyssey aktuell seinen nächsten großen Hit – und wie bei jedem seiner Filme steht ihm dabei seine Frau Emma Thomas (54) zur Seite. Der Regisseur und die Produzentin lernten sich einst als Studierende am University College London kennen und sind seit 1997 verheiratet. Nun, fast drei Jahrzehnte später, gelten Christopher und Emma als echtes Machtpaar in Hollywood: Er inszeniert, sie zieht im Hintergrund die Fäden. Auch bei "The Odyssey", der bildgewaltigen IMAX-Adaption von Homers antiker Sage um Odysseus, ist das Erfolgsduo wieder als unzertrennliches Team im Einsatz, wie Christopher jetzt im Gespräch mit dem People-Magazin erzählte.

Was nur wenige sehen: Hinter den Kulissen ist Emma der konstante Motor der gemeinsamen Karriere. Schon Christophers frühe Kurzfilme wie "Doodlebug" und sein Low-Budget-Debüt "Following" entstanden mit ihr als Produzentin. Danach war sie bei jedem seiner großen Leinwanderfolge an Bord – von "Memento" über "The Prestige" und die "The Dark Knight"-Trilogie bis hin zu Blockbustern wie "Inception", "Interstellar", "Dunkirk", "Tenet" und dem Oscar-Hit "Oppenheimer". Für viele dieser Projekte nutzten sie ihre gemeinsame Produktionsfirma Syncopy. Spätestens mit "Oppenheimer" erreichte die berufliche Partnerschaft einen Höhepunkt: Der Historienfilm holte sieben Oscars. Doch bei den Oscars hörte es nicht auf: Das Ehepaar wurde später für seine individuellen Verdienste um das Kino offiziell gewürdigt. 2024 erhielt Christopher seinen Ritterschlag und Emma wurde zur Dame ernannt.

Auch privat gibt es einiges zu tun, denn die beiden sind Eltern von vier Kindern: Flora, Oliver, Rory und Magnus. Für "The Odyssey" holte das Power-Couple gleich den ganzen Clan ans Set. Alle vier – inzwischen erwachsen – arbeiteten in verschiedenen Abteilungen an der Produktion mit. "Es war großartig. Ich habe vier Kinder, und alle vier konnten mitarbeiten", schwärmte der Regisseur. Glamourjobs gab es dabei zwar nicht, doch durch das astronomische Budget des Projekts gab es hohe Erwartungen, weswegen jede helfende Hand gefragt war.

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Getty Images Ehepaar Christopher Nolan und Emma Thomas, 2023

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London

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Getty Images Emma Thomas und Christopher Nolan, März 2024