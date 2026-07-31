Ungeplanter Delfin-Moment macht Nolans "Die Odyssee" magisch

In Christopher Nolans (56) neuem Epos Die Odyssee gibt es einen ganz besonderen Moment, der nicht auf das akribische Handwerk des Regisseurs zurückgeht, sondern schlicht auf einen glücklichen Zufall. In einer Szene steht Odysseus-Darsteller Matt Damon (55) an der Reling seines Schiffes und blickt gedankenverloren aufs Meer hinaus – ein ruhiger Augenblick der Einkehr zwischen all den gefährlichen Abenteuern, die der Kriegsveteran auf seiner langen Irrfahrt nach Hause durchstehen muss. Plötzlich tauchen neben dem Schiff mehrere Delfine auf und verleihen der ohnehin schon bedeutungsschweren Szene eine fast magische Note. Wie ein Behind-the-Scenes-Clip auf Instagram jetzt bestätigt hat, war ihr Erscheinen zu keiner Zeit geplant.

Dass dieser Zufallsmoment überhaupt möglich war, liegt an einer bewussten Entscheidung des Filmemachers: Der Regisseur drehte "Die Odyssee" auf dem offenen Meer, anstatt wie viele andere Produktionen auf einen riesigen Wassertank zurückzugreifen. Im Making-of-Clip heißt es, dass solche ungeplanten Momente nur entstehen können, wenn man sich aus der Komfortzone klassischer Studioarbeit herauswagt. Die weitgehende Abwesenheit von Greenscreens sorgt dabei nicht nur für diesen einen besonderen Augenblick, sondern verleiht dem gesamten Film eine Bildgewalt und Atmosphäre, die das Publikum komplett in das Epos eintauchen lassen.

Für Christopher Nolan ist das Drehen in realen Umgebungen längst zu einer Art Markenzeichen geworden. Schon bei früheren Projekten setzte der Regisseur, der mit seiner Familie meist zurückgezogen lebt, immer wieder auf möglichst handgemachte Effekte und echte Kulissen. Und das scheint sich auszuzahlen: Sein Epos legte einen starken Kinostart hin und spielte laut BoxOfficeMojo bis jetzt insgesamt 639 Millionen Dollar ein. Inhaltlich packte der Film eine der berühmtesten Geschichten der Weltliteratur an: Die Heimkehr von Odysseus nach dem Trojanischen Krieg, die zur jahrelangen Irrfahrt wird. Das Besondere: Die Geschichte ist nicht frei erfunden, sondern beinhaltet echte historische Ereignisse.

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London