Kahle Kopfhälfte: Benny Blanco überrascht mit wilder Frisur

Benny Blanco (38) sorgt mit einem markanten, neuen Look für Gesprächsstoff: In der aktuellen Folge der YouTube-Show "GOAT Talk" taucht der Erfolgsproduzent gemeinsam mit Rapper Lil Dicky auf – doch statt seiner typischen braunen Lockenmähne zeigt sich Benny mit einem zur Hälfte rasierten Kopf. Während das Duo in dem Clip völlig ungerührt über persönliche Highlights aus Film und Musik plaudert, verliert der Musiker kein Sterbenswörtchen über sein optisch auffälliges Experiment. Ein lautes Schweigen, das die Spekulationen seiner Fans in den Kommentaren erst recht anheizt.

In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Reaktionen auf Bennys Frisurenexperiment. Während die einen felsenfest davon überzeugt sind, dass der Ehemann von Selena Gomez (33) eine fiese Wette verloren haben muss, wittern Hobby-Detektive eine täuschend echte Glatzenkappe – schließlich trennt man sich nicht mal eben so von einer halben Löwenmähne. Viele schreiben, sie hätten Mitleid mit Selena, die sich jetzt mit dem extremen Halb-halb-Style ihres Partners arrangieren müsse. Der überraschende Look kommt nur kurz nach Bennys prominentem Haar-Makeover mit Jennifer Aniston (57): Für einen Werbeclip für ihre Haarpflegemarke ließ sich der Produzent von der Friends-Ikone die Mähne durchkneten, stylen und mit Glossing-Produkt verwöhnen – damals noch mit voller Lockenpracht.

In dem Spot standen Benny, Selena und Jennifer gemeinsam vor der Kamera und zeigten, wie locker ihr Miteinander wirkt. Privat geben die Sängerin und der Produzent ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Beziehung: Vor Kurzem teilte Selena nostalgische Pärchenfotos aus den vergangenen Jahren, worauf Benny in den Kommentaren schwärmte, als gäbe es kein Morgen: "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich. (...) Die Zeit bleibt stehen, wenn ich in deinen Armen bin." Das Paar ist seit September 2025 verheiratet, nachdem sich aus einer langen Freundschaft 2023 eine Liebesbeziehung entwickelt hatte.

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Complex Benny Blanco in der YouTube-Show "GOAT Talk" für Complex, Juni 2026

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco