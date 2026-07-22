Selena Gomez und Benny Blanco: Entspanntes Essen in Bologna

Einen Tag vor ihrem 34. Geburtstag genoss Selena Gomez (34) ein romantisches Abendessen mit ihrem Mann Benny Blanco (38) in Bologna. Das Paar besuchte am 21. Juli die Trattoria della Santa und entschied sich spontan, einen Tisch draußen unter den historischen Arkaden der Stadt zu nehmen – obwohl ursprünglich ein privater Tisch reserviert worden war. Das Restaurant-Personal schwärmte anschließend gegenüber dem Magazin People von den beiden: Besitzer Riccardo Lelli bezeichnete sie als "absolut großartig, sehr liebenswürdig und gutherzig". Kulinarisch ließen sie es sich dabei so richtig gut gehen: Auf dem Tisch standen unter anderem frische Pastagerichte wie Tagliatelle mit Pilzen, Büffelkäse-Ravioli, Tortelloni mit Butter und Salbei sowie eine Bolognese-Lasagne – und das in der Stadt, die als Heimat echter Pasta gilt.

Kellnerin Saria Ahmed, die für Lelli als Übersetzerin fungierte, ergänzte, dass Selena eher ruhig und zurückhaltend gewesen sei, aber das Essen sehr gelobt habe. Benny dagegen war besonders aktiv beim Bestellen und Nachfragen – und von der Pasta so begeistert, dass er aufstand, um sie mit seinem Team zu teilen. Ahmed verriet außerdem eine kleine Anekdote: Als die beiden ein weiteres Glas Prosecco bestellten, empfahl sie ihnen spontan die Flasche, weil sie günstiger sei. "Ich war auf dem Weg, die Flasche zu holen, und dachte mir: Was habe ich da gerade gesagt? Als ob sie etwas Günstigeres bräuchten", lachte sie. Am Ende des Abends postete Lelli ein gemeinsames Foto mit dem Paar auf dem Instagram-Account des Restaurants.

Dass Benny und Selena überhaupt gemeinsam in Italien unterwegs sind, hat einen besonderen Grund. Der Musikproduzent reiste wegen seiner Flugangst per Boot über den Atlantik, um seine Frau zu besuchen, die derzeit in London die neue Staffel der Hulu-Serie "Only Murders in the Building" dreht. Auf TikTok teilte er ein Video von sich auf dem Schiff mit den Worten: "Die Dinge, die wir aus Liebe tun." Selena und Benny hatten sich kurz zuvor noch gemeinsam auf ihrem Instagram-Account in London gezeigt, wo sie entspannte Zeit miteinander verbrachten.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco beim Dinner.

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025