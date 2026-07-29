Selena Gomez küsst Benny auf Luxusyacht vor Frankreich

Selena Gomez (34) und ihr Ehemann Benny Blanco (38) gönnten sich gerade eine romantische Auszeit an der Côte d'Azur. Die Sängerin und der Musikproduzent wurden dabei auf einer Luxusyacht vor der französischen Mittelmeerküste gesichtet – und zeigten sich dabei sehr verliebt. Selena zeigte sich in einem burgunderfarbenen Bikini, während Benny in bunten Badehosen an ihrer Seite war. Gemeinsam sprangen die beiden Hand in Hand von Bord ins Meer, kuschelten an Deck und erkundeten die Küste auf einem Jet-Ski. Der Urlaub kommt für die Sängerin genau zum richtigen Zeitpunkt: Sie hatte zuletzt monatelang in London für die Serie Only Murders in the Building vor der Kamera gestanden.

Das Paar ist derzeit in Europa, wo es zuvor auch Selenas 34. Geburtstag gefeiert hat. Kurz vor ihrem Ehrentag speisten die beiden in der Trattoria Della Santa in Bologna, Italien. Restaurantbesitzer Riccardo Lelli schwärmte anschließend gegenüber dem Magazin People von den prominenten Gästen: "Sie waren absolut großartig, sehr liebenswürdig und herzliche Menschen. Sie überhäuften uns mit Komplimenten für das Essen und den Service, und sie waren einfach tolle Gäste." Auch Kellnerin Saria Ahmed zeigte sich begeistert – und gestand dabei einen kleinen Fauxpas. Sie habe dem Paar, das nach einem weiteren Glas Prosecco fragte, zur Flasche geraten, weil das günstiger sei. "Während ich dabei war, es zu holen, dachte ich: Was habe ich ihnen gerade gesagt? Warum habe ich das gesagt? Als ob sie etwas Günstigeres bräuchten. Also lachte ich einfach mit mir selbst... Das ist mein Job", so Saria gegenüber People.

Dass Benny überhaupt rechtzeitig zu Selenas Geburtstag da war, grenzt fast an ein kleines Wunder: Der Musikproduzent leidet unter Flugangst und reiste deshalb per Schiff zu ihr. Auf einem Video, das er selbst aufnahm, schrieb er: "POV: Du reist mit der Titanic über den Atlantik zu deiner Frau, weil du Flugangst hast." Dazu kommentierte er: "Die Dinge, die wir aus Liebe tun." Selena und Benny hatten im September 2025 in Santa Barbara, Kalifornien, geheiratet. Bei ihrer Hochzeit auf dem Gelände der Sea Crest Nursery feierten rund 170 Gäste mit – darunter Taylor Swift (36), Ed Sheeran (35), Paris Hilton (45), SZA und Finneas sowie Selenas Serienkollegen Steve Martin (80), Martin Short (76) und Paul Rudd (57).

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Instagram / selenagomez Selena Gomez teilt Eindrücke aus Liebesurlaub mit Ehemann Benny Blanco, Juli 2026.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Juni 2026

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Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025