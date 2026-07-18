Für Selena Gomez wagt Benny Blanco Atlantikreise per Boot

Wegen seiner Flugangst hat Musikproduzent Benny Blanco (38) kurzerhand ein Schiff bestiegen, um seine Frau Selena Gomez (33) in London zu besuchen. Er teilte vor Kurzem auf TikTok ein Video von sich, das ihn mitten auf dem Atlantik zeigt. "POV: Du reist mit der Titanic über den Atlantik zu deiner Frau, weil du Angst vor dem Fliegen hast", schrieb er in dem Clip. Dazu kommentierte er das Video mit den Worten: "Was wir alles aus Liebe tun." Selena ist seit Mai in der britischen Hauptstadt und dreht dort für die Hulu-Serie "Only Murders in the Building".

Dass Benny die lange Seereise auf sich nimmt, ist keine Überraschung – er ist für seine ausgeprägte Flugangst bekannt. Schon früher hatte er öffentlich darüber gesprochen, wie er regelmäßig mit dem Schiff nach Europa reist, statt das Flugzeug zu nehmen. Auch Selena meldete sich zuletzt aus der Ferne zu Wort: Auf Instagram teilte sie Anfang Juni mehrere gemeinsame Fotos mit Benny und schrieb dazu: "Distanz bedeutet so wenig, wenn jemand so viel bedeutet... ich vermisse dich, bb." Einen kurzen Abstecher nach New York hatte die Sängerin zwischenzeitlich für die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) gemacht.

Während Benny den Atlantik überquert, läuft bei ihm gleichzeitig der Countdown für sein neues Album: "Hermoso" soll am 14. August erscheinen. Die erste Auskopplung "Joven y Salvaje", eine Zusammenarbeit mit Bb Trickz, ist bereits erhältlich. Mit Selena ist der Produzent seit dem 27. September 2025 verheiratet. Seine Vorliebe für Schiffsreisen nach Europa ist dabei eine langjährige Gewohnheit: In der Tonight Show Starring Jimmy Fallon (51) erzählte er einst, dass er während einer solchen Überfahrt gemeinsam mit Ed Sheeran (35) den Film "Titanic" geschaut habe – ausgerechnet an der Stelle im Meer, an der das Originalschiff gesunken sein soll.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2026

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2025