Benny Blanco überrascht Selena mit rührender Liebeserklärung

Selena Gomez (34) feierte jetzt ihren 34. Geburtstag und Ehemann Benny Blanco (38) ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Tag mit einer süßen Botschaft auf Instagram zu feiern. Der Musikproduzent teilte dazu mehrere Fotos seiner Frau und veröffentlichte außerdem einen Clip, in dem er Selena Huckepack trägt. Dazu schrieb er: "Meine wunderschöne Frau ... ich werde dich für immer tragen, wohin auch immer du willst ... alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe."

Dass Benny den Geburtstag tatsächlich an Selenas Seite verbringen konnte, war jedoch nicht selbstverständlich. Wie die Daily Mail berichtet, verbrachte die Schauspielerin den Frühling und Sommer größtenteils im Ausland, um die neue Staffel der Hulu-Serie "Only Murders in the Building" zu drehen. Da Benny unter Flugangst leidet, entschied er sich kurzerhand für eine ungewöhnliche Reise: Mit dem Schiff überquerte er den Atlantik, um rechtzeitig bei seiner Frau zu sein. Auf TikTok dokumentierte er die Überfahrt und schrieb scherzhaft über den Clip: "POV: Du reist mit der Titanic über den Atlantik zu deiner Frau, weil du Angst vorm Fliegen hast." Dazu ergänzte er: "Die Dinge, die wir aus Liebe tun."

Benny und Selena machten ihre Beziehung im Dezember 2023 öffentlich, verlobten sich Ende 2024 und gaben sich im September 2025 das Jawort. Ihre Liebesgeschichte verewigten die beiden sogar musikalisch mit dem gemeinsamen Album "I Said I Love You First". Auch Selena ließ ihre Fans an ihrem besonderen Tag teilhaben und veröffentlichte kurz vor ihrem Geburtstag mehrere liebevolle Schnappschüsse. Dabei dankte sie ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche und schrieb: "Ihr macht mich zur glücklichsten Frau der Welt."

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Juni 2026

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Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez