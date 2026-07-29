Selena Gomez dreht Staffel 6 von "Only Murders" in London

Nach einem kurzen Geburtstagstrip nach Italien steht Selena Gomez (34) wieder vor der Kamera. Die Sängerin und Schauspielerin wurde diese Woche gut gelaunt am Set der Serie "Only Murders in the Building" in London gesichtet, wo sie seit einigen Wochen die sechste Staffel dreht, wie Daily Mail berichtet. In ihrer Rolle als Mabel Mora trug sie einen bordeauxfarbenen Mantel, kombiniert mit Minirock, Strumpfhose und Stiefeln – offenbar wurden herbstliche Szenen gedreht, obwohl die wartenden Fans um sie herum in T-Shirts gekleidet waren. Vor dem Set hatte sich eine begeisterte Menschenmenge versammelt, und Selena nahm sich die Zeit, für Fotos zu posieren. Auch Tina Fey (56), die in der Serie die erfolgreiche True-Crime-Podcasterin Cinda Canning verkörpert, war lächelnd auf dem Set zu sehen und bereitete sich auf ihre Szenen vor.

Gerade erst hatte Selena ihren 34. Geburtstag in Italien gefeiert – gemeinsam mit ihrem Ehemann Benny Blanco (38). Auf verschiedenen Badeanzugschnappschüssen ließ sie den besonderen Tag hochleben. Bereits am Vortag ihres Geburtstages speiste das Paar im Restaurant Trattoria Della Santa in Bologna. Restaurantbesitzer Riccardo Lelli zeigte sich gegenüber dem Magazin People begeistert von den beiden: "Sie waren absolut wunderbar, sehr liebenswürdig und herzliche Menschen. Sie überhäuften uns mit Komplimenten für das Essen und den Service – einfach tolle Gäste."

"Only Murders in the Building" läuft seit 2021 und begeistert seitdem Fans wie Kritiker gleichermaßen. Die Show erhielt im Laufe der Jahre zahlreiche Nominierungen, darunter eine Emmy-Nominierung in der Kategorie Outstanding Comedy Series. Selenas Mitstreiter in der Serie sind unter anderem Steve Martin (80), Martin Short (76) und Paul Rudd (57) – alle drei waren übrigens auch bei ihrer Hochzeit mit Benny Blanco dabei. Das Paar hatte im September 2025 in Santa Barbara, Kalifornien, geheiratet. Die aufwendige Feier fand auf dem Gelände der Sea Crest Nursery unter einem Festzelt statt und zählte rund 170 Gäste – darunter Taylor Swift (36), Ed Sheeran (35), Paris Hilton (45), SZA und Finneas.

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Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2016 im Microsoft Theater in Los Angeles

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Instagram / selenagomez Selena Gomez teilt Eindrücke aus Liebesurlaub mit Ehemann Benny Blanco, Juli 2026.

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Getty Images Tina Fey bei SNL50 in New York