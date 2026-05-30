Inniges Foto: Selena Gomez vermisst Ehemann Benny Blanco

Selena Gomez (33) zeigt ihren Fans, wie sehr sie ihren Ehemann vermisst. Die Sängerin teilt in ihrer Instagram-Story ein inniges Foto mit Benny Blanco (38) und schreibt dazu: "Ich vermisse meine Liebe." Auf dem Bild umarmt sie den Musikproduzenten von hinten, während er ihren Unterarm hält und ihr einen Kuss zuwirft. Der Grund für die Sehnsucht: Die Schauspielerin befindet sich derzeit in London, wo sie die sechste Staffel der Hulu-Serie Only Murders in the Building dreht – weit entfernt von ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles.

Erst kürzlich teilte auch Selenas Co-Star Steve Martin (80) ein Update auf Instagram und schrieb zu einem Foto vom London Eye: "Hier sind Selena, Marty und ich bei der harten Arbeit in London an 'Only Murders in the Whatever'." Neben den drei Hauptdarstellern sind auch Da'Vine Joy Randolph (40) und John Hoffman an den Dreharbeiten zur neuen Staffel beteiligt.

Die Fernbeziehung scheint das Glück des Paares aber nicht zu trüben: Nachdem sich die beiden im September des vergangenen Jahres das Jawort gegeben hatten, schwärmte Selena im November gegenüber dem Musikjournalisten Zane Lowe (52) von ihrer Ehe. "Es war bisher wie ein Traum", sagte sie und betonte: "Und ich weiß, dass es Höhen und Tiefen geben wird, aber er ist der wunderbarste Mensch, mit dem ich das erleben könnte."

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / stevemartinreally Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin posieren