Die süßesten Momente von Selena Gomez und Benny Blanco

Manche Beziehungen wirken, als wären sie einem Liebesroman entsprungen. Ein Paradebeispiel sind Sängerin Selena Gomez (34) und Produzent Benny Blanco (38). Die beiden haben eine echte "Friends-to-Lovers"-Geschichte erlebt. Alles beginnt 2015, als Selena für ihr Album "Revival" mit Produzent Benny zusammenarbeitet – und Hits wie "Kill Em With Kindness" und "Same Old Love" entstehen. Aus der professionellen Kooperation entwickelt sich über die Jahre erst eine enge Freundschaft, bevor es 2023 zwischen den beiden funkt. Im Dezember 2023 macht Selena ihre Liebe schließlich öffentlich, als sie auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto teilt und unter Fan-Kommentaren bestätigt, dass Benny ihr Partner ist. Ab 2024 wurde die Beziehung dann immer sichtbarer.

Im Februar 2024 erzählt Selena dann im Apple-Music-Interview von ihrer Beziehung und erklärt, sie fühle sich bei Benny so sicher wie nie zuvor. "Es ist einfach wirklich wichtig, jemanden zu treffen, der dich respektiert", schildert sie und betont, wie gut es ihr tut, sich auf jemanden stützen zu können, der ihr Showbusiness-Leben versteht. Bereits zuvor hatte sie ihren Liebsten stolz zu den Golden Globes mitgenommen und nach der Verleihung ein Kussfoto mit den Worten "I won" versehen.

Etwas später folgten die nächsten großen Schritte: Nach Gerüchten verkündet Selena im Dezember 2024 mit einem Ringfoto "Forever begins now..." ihre Verlobung, im Sommer 2025 feiert sie mit Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied in Cabo San Lucas – mit silbernen "Mrs. Levin"-Ballons und einem weißen Party-Look mit "Bride to Be"-Schleier. Am 27. September 2025 sagen Selena und Benny schließlich Ja zueinander und teilen romantische Hochzeitsbilder mit ihren Fans.

Auch nach der Hochzeit lässt Selena ihre Fans an ihrer Liebe teilhaben und zeigt, dass ihre Beziehung von gemeinsamen Erlebnissen, aber auch geteilten Leidenschaften geprägt ist - eine davon ist das Kochen. Benny verriet bei TalkShopLive, dass sie oft zusammen kochen würden, und schwärmte: "Sie ist eine unglaubliche Köchin. Wir haben so viel Spaß. Alles, was wir tun, ist essen." Und manchmal kommt das Liebesglück sogar mit Ansage: Denn schon Jahre, bevor zwischen Selena und Benny überhaupt etwas lief, hatte Bennys Mutter offenbar den richtigen Riecher und die Beziehung schon vorausgeahnt.

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2023

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Instagram / selenagomez Selena Gomez auf ihrem Junggesellenabschied in Cabo, 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2026