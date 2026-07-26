Geburtstag in Italien: Selena Gomez scheint im Liebesrausch

Sonne, Pasta und ganz viel Liebe: Selena Gomez (34) verbringt derzeit einen romantischen Urlaub in Italien. Via Instagram nimmt sie ihre Fans mit auf eine Reise durch die Schmankerl von Bella Italia, die sie dort in ihrer ganzen Vielfalt kennenlernt. Die Sängerin teilte mehr als 20 Fotos von dem Trip, der rund um ihren 34. Geburtstag stattfindet. Zu sehen sind zärtliche Küsse am Comer See, Bikini-Momente auf einer Luxusjacht, stimmungsvolle Dinner bei Sonnenuntergang sowie Spaziergänge durch die Gassen von Bologna und Florenz. An Selenas Seite ist ihr Ehemann Benny Blanco (38), mit dem sie Romantik pur zu genießen scheint.

Ein besonderes Highlight der Reise war der Besuch des Weinguts Il Borro der Ferragamo-Familie in der Toskana. Dort nahmen Selena und Benny an einer Weinverkostung und einem privaten Kochkurs teil, bei dem sie gemeinsam italienische Klassiker wie frische Pasta, Auberginen-Parmesan und gefüllte Zucchiniblüten zubereiteten. Gegenüber dem Magazin People schwärmte Benny anschließend: "Das ist das Beste, was ich in Italien gegessen habe." Auf den übrigen Urlaubsfotos sind außerdem Hummer, Muschel-Pasta und regionale Weine zu sehen. Die beiden besuchten zudem historische Altstädte und Kirchen, gingen reiten und verbrachten entspannte Stunden auf dem Wasser. Die Reise dient gleichzeitig als kurze Auszeit von Selenas Dreharbeiten zur sechsten Staffel von Only Murders in the Building, für die sie derzeit in London vor der Kamera steht.

Die romantischen Schnappschüsse begeistern nicht nur die Fans, die das Paar in tausenden Kommentaren feiern. Auch der brasilianische Fußballstar Dani Alves (43) meldete sich auf Portugiesisch zu Wort und schrieb sinngemäß: "Ich kann dieses perfekte Paar immer noch nicht glauben. Es macht glücklich, euch so glücklich zu sehen." Selena und Benny hatten sich über ihre gemeinsame Arbeit kennengelernt – der Musikproduzent hat unter anderem an Songs der Sängerin mitgewirkt. Das Paar verlobte sich Ende 2023 und heiratete anschließend im September 2025.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez teilt Eindrücke aus Liebesurlaub mit Ehemann Benny Blanco, Juli 2026.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez feiert ihren 34. Geburtstag in Bologna, Italien.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Juni 2026