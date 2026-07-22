Zweifel: Selena Gomez stellte Benny diese Beziehungsfrage

Bevor Selena Gomez (34) und Benny Blanco (38) als Paar zueinander fanden, hatte die Sängerin eine entscheidende Frage an ihren heutigen Ehemann: Ob er wirklich sicher sei, das mit ihr wagen zu wollen. Das verriet der Musikproduzent jetzt in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País. "Sie fragte mich: 'Bist du sicher, dass du das willst? Ich verstehe, wenn du möchtest, dass wir einfach Freunde bleiben'", erinnerte sich Benny. Hintergrund der Frage war Selenas riesige Bekanntheit als Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin – und die damit einhergehende ständige öffentliche Aufmerksamkeit.

Benny entschied sich schließlich dafür, die Beziehung einzugehen. "Und dann sagte ich: 'Weißt du was? Darauf pfeife ich.' Wir haben Glück, weil wir beide Freunde und Familie haben, die wir schon von vor alldem kennen, und wir sind von einer guten Gruppe von Menschen umgeben, die wir lieben", erklärte er gegenüber El País. Trotzdem hielten die beiden ihre Liebesgeschichte zunächst rund acht bis neun Monate lang komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Dezember 2023 bestätigten sie ihr Liebesglück. Ein Jahr später folgte die Verlobung, bevor das Paar im September 2025 bei einer Zeremonie in Santa Barbara heiratete. Kurz zuvor veröffentlichten sie gemeinsam das Album "I Said I Love You First". Selena schwärmte im vergangenen November im Gespräch mit Zane Lowe (52) von den ersten Wochen der Ehe: "Es ist ein Traum. Und ich weiß, es wird Höhen und Tiefen geben, aber er ist der wunderschönste Mensch, mit dem ich das erleben kann."

Aktuell ist Benny damit beschäftigt, sein kommendes spanischsprachiges Album "Hermoso" zu promoten, das im August erscheinen soll. Im September wird er zudem ein Buch mit dem Titel "F*ck Failure" veröffentlichen. Selena war zuletzt für Dreharbeiten zur neuesten Staffel ihrer Hulu-Serie "Only Murders in the Building" im Ausland, was die beiden zwischenzeitlich voneinander trennte. Im Mai schrieb sie auf Instagram: "Ich vermisse meinen Liebsten", und teilte dabei ein altes Foto von sich und ihrem Mann. Am 3. Juli waren die beiden dann wieder vereint – als sie gemeinsam die Hochzeit von Selenas bester Freundin Taylor Swift (36) mit Travis Kelce (36) im Madison Square Garden feierten.

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez