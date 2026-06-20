Kilian Kerner fordert mehr deutschen Stolz auf Heidi Klum

Kilian Kerner (47) hat eine klare Meinung, wenn es um Heidi Klum (53) geht. Im Joyn-Interview sprach der Designer jetzt darüber, wie das Supermodel hierzulande wahrgenommen wird – und machte deutlich, dass er die Kritik an ihr oft nicht nachvollziehen kann. "Deutschland sollte mehr Stolz zeigen, was Heidi angeht", findet Kilian. Für ihn sei die 53-Jährige eine der erfolgreichsten deutschen Persönlichkeiten überhaupt. Kilian, der seit Jahren als Gastjuror bei Germany's Next Topmodel dabei ist, bezeichnete die Sendung ohne sie als undenkbar: "GNTM ohne Heidi ist wie Gyros ohne Zaziki. Geht nicht."

Besonders beeindruckt zeigt sich der Modeschöpfer davon, wie konsequent Heidi ihren Weg gegangen ist. Während viele Stars nur für kurze Zeit im Rampenlicht stünden, habe sie sich weltweit eine außergewöhnliche Karriere aufgebaut. Kilian ist überzeugt, dass dieser Erfolg hierzulande häufig unterschätzt werde: "Heidi ist eine Granate. Bei allem, was sie macht. Diese Frau hat eine unfassbare Power, sie hat Humor, sie ist offen – und macht, was sie will." Der Designer macht der Model-Mama abschließend sogar noch ein weiteres Kompliment: "Und ich finde, sie wird immer schöner." Wie Joyn berichtet, verbindet die beiden bereits eine jahrelange Freundschaft, seit sie sich 2013 bei einer Party von Elton John (79) in Los Angeles kennenlernten.

Neben seiner Beziehung zu Heidi sprach der Designer allerdings auch offen über seine eigene Situation und verriet, dass ihn gesundheitliche Probleme zuletzt stark belastet hatten. Erst vor Kurzem hatte er öffentlich gemacht, dass er nach einem Routine-Eingriff in Lebensgefahr schwebte und daraufhin erstmal kürzertreten musste. Inzwischen scheint Kilian jedoch vieles in seinem Leben verändert zu haben. "Ich versuche jeden Tag, die beste Version von mir zu sein und zu werden", erklärt er laut Joyn und verrät: "Ich sehe jetzt meinen wahren Wert - und das ist so schön."

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Heidi Klum und Kilian Kerner

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ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Kilian Kerner, 2024

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Getty Images Kilian Kerner während der Berlin Fashion Week 2026