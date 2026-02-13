Kilian Kerner schwärmt von der Freundschaft mit Heidi Klum

Seit dem 11. Februar laufen die neuen Folgen von Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum (52) in der Hauptrolle. Auch Designer Kilian Kerner ist in der neuen Staffel wieder dabei und sprach im Interview mit Promiflash über seine Zusammenarbeit mit dem Topmodel. Zwischen den beiden hat sich eine enge Freundschaft entwickelt, wie Kilian betonte: "Da hat sich auf jeden Fall eine Freundschaft und ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Was ich an Heidi schätze, ist ihre Treue. Sie ist sehr treu. Sie ist sehr professionell. Sie zieht, egal wie die Umstände sind, einfach immer ihr Ding durch – und das liebe ich. Ich liebe Menschen, die so sind."

Über die Arbeit hinaus begeistert Kilian auch Heidis zwischenmenschliche Ausstrahlung. Ihr Humor und ihre positive Energie seien ansteckend, so der Designer gegenüber Promiflash: "Ob es schneit, ob es 50 Grad im Schatten ist – sie bleibt professionell. Sie zieht es durch. Heidi hat einen unfassbaren Humor. Ich liebe es einfach, mit ihr zu lachen. Sie ist einfach eine großartige, tolle Frau. Das kann ich einfach immer und immer wieder nur sagen." Besonders beeindruckend findet er, dass Heidi bei jeder Begegnung Zufriedenheit und Glück ausstrahle, was sie zu einem wirklichen Unikat mache: "Mich beeindrucken nicht viele Menschen, aber sie tut es vor allen Dingen auch wegen einer Sache. Ich finde, dass Heidi so viel Zufriedenheit und Glück ausstrahlt, wenn man mit ihr einen Raum teilt – sie strahlt so viel aus jeder Pore Zufriedenheit und Glück aus. Und das ist doch eigentlich etwas, was wir uns alle wünschen können."

Heidi ist bekannt dafür, in ihre Show frischen Wind zu bringen, was sich auch in der aktuellen Staffel zeigt, in der Männer und Frauen an unterschiedlichen Tagen ihre Laufstegkünste beweisen. Dass sie auch hinter den Kulissen viel Wert auf Verlässlichkeit und Teamarbeit legt, bestätigen nicht nur Kilians Aussagen, sondern auch der langjährige Erfolg von "Germany’s Next Topmodel". Neben ihrer Arbeit bleibt Heidi jedoch stets bodenständig und sorgt regelmäßig mit authentischen Einblicken in ihr Familienleben, wie etwa Zeit mit ihren vier Kindern oder ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36), für Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kilian Kerner und Heidi Klum

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Kilian Kerner, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills,