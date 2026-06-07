Kilian Kerner schwebte bei Routine-Eingriff in Lebensgefahr

Es sollte ein Routine-Eingriff an der Bandscheibe werden, doch auf dem Operationstisch folgte der absolute Albtraum: Während der Narkose setzten bei Kilian Kerner (47) plötzlich die Vitalfunktionen aus, seine Atmung stoppte zeitweise. Ein dramatischer Moment zwischen Leben und Tod, der für den Modedesigner und Germany's Next Topmodel-Liebling zum brutalen Weckruf wurde. "Mir wurde schlagartig klar, wie schnell alles, das Leben, vorbei sein kann", schilderte er sichtlich bewegt in der "NDR Talk Show". Der Schock über die lebensgefährlichen Komplikationen im OP-Saal traf den Designer so tief, dass er nun eine radikale Konsequenz zieht: Im Oktober wandert er nach Los Angeles aus. "Ich habe mich entschieden, Deutschland jetzt zu verlassen und nach Los Angeles zu ziehen, und seitdem geht es besser", erklärte Kilian in der Sendung. Auf Instagram untermauerte er diesen mutigen Schritt mit den Worten: "Tief in mir weiß ich: Es ist Zeit." Zunächst plant er ein halbes Jahr in der US-Metropole.

Bereits im Februar hatte sich der Modemacher direkt aus dem Krankenbett an seine Community gewandt und von den traumatischen Stunden rund um die Operation berichtet. Der Narkose-Schock hat seine Sicht auf die Welt "um 180 Grad gedreht" und ein extremes Umdenken in Gang gesetzt, das sich längst auch körperlich zeigt: "Ich mache seitdem alles anders. Ich habe 15 Kilo abgenommen, ich esse nur noch gesund, ich mache Sport", sagt Kilian im Gespräch. In Los Angeles will er nun nicht nur ein neues Kapitel aufschlagen, sondern auch seine Karriere weiter vorantreiben und das dort bereits bestehende Modebusiness ausbauen.

Die vielleicht tiefgreifendste Veränderung betrifft jedoch Kilians zwischenmenschliche Beziehungen. Nach den dramatischen Minuten im Operationssaal belastete den Designer vor allem der Gedanke an das Unausgesprochene zwischen ihm und seinen engsten Vertrauten. Das hat er konsequent korrigiert. "Ich kann jetzt nichts mehr zurückhalten, ich kann abends nicht ins Bett gehen, ohne alles gesagt zu haben, was ich sagen muss", so der Modeprofi in der Talkshow. Kilian umarme seine Liebsten heute "anders" und sage ihnen bewusst, dass er sie gern hat – zu präsent sei die Angst, jemand könne "morgen nicht mehr da sein".

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Imago Kilian Kerner zu Gast in der NDR Talk Show am 5.06.2026 in Hamburg

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ProSieben/Daniel Graf Kilian Kerner, Heidi Klum, Nadja Auermann und Armin Morbach bei "Germany's Next Topmodel"

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Getty Images Kilian Kerner im Juli 2024

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