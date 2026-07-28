Heidi Klum teilt Familienfoto: Ehemann Tom Kaulitz fehlt

Heidi Klum (53) genießt derzeit den Sommerurlaub mit ihren Kindern – und überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem ungewöhnlich privaten Schnappschuss. Das Bild zeigt die Familie gemeinsam mit Freunden bei einem Restaurantbesuch. Auf Heidis Schoß hat ihr Hund Fritz Platz genommen, neben ihr sitzt Tochter Lou (16), daneben Leni Klum (22) mit ihrem Freund Aris, und gegenüber ist Sohn Henry (20) zu sehen. Was viele Fans in den Kommentaren sofort bemerken: Ehemann Tom Kaulitz (36) ist auf dem Foto nirgends zu sehen.

Dass Tom fehlt, hat einen konkreten Grund: Der Musiker ist derzeit nicht am Urlaubsstrand, sondern in Berlin. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) war er dort bei der Premiere der neuen Staffel ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", die bereits am 23. Juli 2026 beim Streamingdienst gestartet ist. Entsprechende Bilder von der Veranstaltung teilte Bill auf Instagram. Auch Sohn Johan (19), Heidis zweitjüngster, ist auf dem Familienfoto nicht zu sehen – das allerdings ist bei der Model-Mama keine Seltenheit.

Heidi hat es sich stets zur Regel gemacht, ihre Kinder so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Besonders die jüngeren Kinder schützt sie konsequent vor dem Rampenlicht. Erst mit zunehmendem Alter überlässt sie ihnen selbst, wie viel Öffentlichkeit sie zulassen möchten. Dass nun gleich drei Kinder auf einem Foto zu sehen sind, ist für ihre Fans deshalb ein besonderer Moment. Vor allem Lou sorgt in den Kommentaren für Aufsehen – einige Nutzer vergleichen die 16-Jährige sogar mit Supermodel Naomi Campbell (56). Auch Sohn Henry machte zuletzt als Jurymitglied beim "New Faces Award Style Gala" in Berlin von sich reden.

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Lou, Leni und Henry

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Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker