Im Bikini: So sexy wirbt Heidi Klum für ihre Chips-Marke

Heidi Klum (53) gönnt sich Sonne, Meer – und eine große Portion Chipslust! Das Model verbringt aktuell entspannte Tage auf einem Boot und nutzt die Auszeit direkt für heiße Promo: Auf Instagram zeigt sich Heidi in einem schwarzen Stringbikini der Marke Calzedonia und einem lässigen Barth is Saint-Cap, während sie für ihre eigene Chipsfrisch-Kollektion wirbt. In der Caption wendet sie sich direkt an ihre Community und fragt: "Welche ist eure Lieblingssorte?" Drei limitierte "Chipsfrisch by Heidi Klum"-Geschmacksrichtungen stehen den Fans dabei zur Auswahl – und ihre Follower feiern nicht nur die Knabbereien, sondern auch Heidis durchtrainierte Strandfigur.

In den Kommentaren zu dem Bootspost sammeln sich Schwärmereien wie "Die im Bikini!" oder "Wir wissen alle, wer der beste Snack auf dem Boot ist." Doch Heidi nutzt ihre aktuelle Promo-Phase nicht nur für sexy Urlaubsbilder, sondern auch für ehrliche Worte über ihren Körper. Im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly erklärte sie vor Kurzem, dass sie mit Trends wie dem Abnehmmittel Ozempic nichts anfangen kann: "Ich bin überhaupt nicht interessiert", stellte sie klar. Die "Project Runway"-Moderatorin erzählte, dass sie im Laufe der Jahre zugenommen habe und heute keine Jeansgröße 24 mehr trage. "Ich glaube, mit zunehmendem Alter sehen wir besser aus, wenn wir nicht mehr ganz so dünn sind", so Heidi. Auf dem Boot zeigte sie kurz nach dem schwarzen Teil auch noch einen zweiten Calzedonia-Look: einen weißen, glitzernden Bikini, den sie ebenfalls auf Instagram präsentierte – diesmal zusammen mit ihrem Hund.

Im Interview gab Heidi außerdem einen seltenen Einblick in ihren Alltag mit Ehemann Tom Kaulitz (36). Der Musiker habe sie bestärkt, mehr zu essen: "Mein Mann war der Erste, der das angesprochen hat. Er sagte: 'Du solltest mehr essen, du würdest besser aussehen, wenn du mehr Fleisch auf den Knochen hättest'", erinnerte sie sich in der Us Weekly. Zunächst habe sie das überrascht, weil sie in der Modebranche eher gegenteilige Botschaften gewohnt war. Mittlerweile sieht die vierfache Mutter das ähnlich wie Tom und meint beim Blick auf alte Fotos: "Er hat recht! Von den Proportionen her sehe ich größer besser aus." Heidi, die in den Neunzigern als Victoria's-Secret-Engel den Spitznamen "The Body" bekam, zeigt ihren Fans heute vor allem eins: Selbstbewusstsein!

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Instagram / heidiklum Heidi Klum auf einem Boot

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Instagram / heidiklum Heidi Klum wirbt für Chips

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026