Kilian Kerner zerstört Josefine Scholls großen Modeltraum

Josefine Scholl, Tochter von Fußballlegende Mehmet Scholl (55), träumt von einer Karriere auf den großen Laufstegen der Welt. In der ProSieben-Doku "Born Famous" versucht die 18-Jährige, diesen Traum in die Realität umzusetzen – und erlebt dabei eine herbe Ernüchterung. Gleich mehrere Designer sagen ihr bei Castings ab. Besonders direkt äußert sich dabei Designer Kilian Kerner (47): "Prada, Céline? Alle träumen davon. Das wirst du niemals erreichen können. Nicht nur, weil du zu klein bist, sondern weil du nicht der Typ dafür bist!" Mit ihren 1,68 Metern sei Josie für viele begehrte Jobs schlicht zu klein, so das Urteil des Designers.

Kilian kritisiert aber nicht nur ihre Körpergröße, sondern auch ihren Auftritt in den sozialen Medien. "Als ich dein Instagram gesehen habe, dachte ich: die dritte und zehnte Kopie von der Kopie", sagt er in der Sendung. Sein Rat: weniger Selbstbräuner und Sonnenbank, dafür mehr Fokus auf Werbekampagnen – und auf ihren prominenten Nachnamen. "Du hast durch deinen Vater Voraussetzungen. Es ist Vitamin B, das immer guttut. Nutze es", empfiehlt er ihr. Auch Designerin Esther Perbandt entscheidet sich gegen Josie, gibt aber an, dass die Absage an ihrer Kollektion liege und nicht an der jungen Frau selbst. Einen Lichtblick gibt es beim Casting bei Designer Marcel Ostertag, der sie in die engere Auswahl seiner Petite Models für die Pariser Fashion Week nimmt und ihr attestiert: "Du hast den California-Girl-Look." Auf dem Pariser Laufsteg war Josie bislang trotzdem noch nicht zu sehen.

Nach den durchwachsenen Castings empfangen Josefines Eltern ihre Tochter. Mama Jessica Luther, selbst ein ehemaliges Model, kennt die Branche aus eigener Erfahrung und versucht, Josie aufzumuntern: "Du darfst es nicht persönlich nehmen, Schatzi. Das hat nichts mit deiner Person zu tun. Er sieht halt einfach nur: zu klein." Auch Mehmet nimmt seiner Tochter den Druck und zieht dabei einen Vergleich zu seiner eigenen Karriere: "Ich wäre auch gerne 1,90 Meter und würde Kopfball spielen können. Das konnte ich auch nicht." Josie selbst zeigt sich trotz der Rückschläge kämpferisch. Sie ist überzeugt, dass sie ihren Weg auch ohne den bekannten Familiennamen machen würde, und fasst ihre Einstellung schlicht zusammen: "Krone richten und weiter geht's."

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Collage: Imago, Instagram / josie.sll Collage: Kilian Kerner und Josefine Scholl

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Instagram / josie.sll Josefine Scholl postet auf Instagram ein Selfie im Januar 2026

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Instagram / josie.sll Josefine Scholl, Mai 2026