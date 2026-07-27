Tom Kaulitz hat "überdurchschnittlich viel Sex" mit Heidi

Tom Kaulitz (36) spricht in seiner Netflix-Doku so offen wie selten über sein Liebesleben mit Heidi Klum (53). In einer neuen Folge der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", die seit dem 23. Juli beim Streamingdienst zu sehen ist, lassen der Musiker und sein Zwillingsbruder Bill (36) ihren Körper für einen geplanten Fünf-Kilometer-Lauf durchchecken. Doch das Gespräch nimmt schnell eine pikante Wende und plötzlich spricht Tom offen über sein Sexleben mit seiner Frau Heidi Klum.

Alles beginnt damit, dass Bill Sex als Sportersatz ins Spiel bringt. Sein Bruder Tom hakt nach und wird dabei erstaunlich konkret: "Ich muss sagen, ich habe überdurchschnittlich viel Sex mit meiner Frau. Wirklich viele Stunden", erklärt er vor laufender Kamera. Er mache dabei zwar viele Bewegungen, sein Bauchfett verschwinde trotzdem nicht. Als Bill dann meint, zwölf Minuten im Bett seien für ihn ideal, ist Tom fassungslos: "Da würde mich meine Frau umbringen." Ein Produzent aus dem Off ergänzt schließlich trocken, dass Paare im Schnitt sieben bis dreizehn Minuten mit dem Liebesspiel verbringen. Heidi selbst taucht in der Doku ebenfalls auf – sie begleitet Tom etwa zur Hochzeit von Tokio Hotel-Bassist Georg Listing (39) und Modemanagerin Susanne Knispel, die im September 2025 in Südfrankreich stattfand.

Tom und Heidi sind seit 2019 verheiratet. Gegenüber dem Stern schwärmte der Musiker zuletzt davon, dass ihre Beziehung von Beginn an unbeschwert war: "Bei Heidi und mir war es von Tag eins an schön, mit ihr habe ich sofort positive Gefühle empfunden." Auch die räumliche Distanz durch Heidis berufliche Verpflichtungen in den USA empfindet er demnach nicht als Belastung. So entsteht das Bild eines Paares, das seinen Humor genauso teilt wie den sehr offenen Umgang mit Intimität und das seine Nähe offenbar gerne mit der Öffentlichkeit teilt, ohne die gemeinsame Zeit zu sehr zu inszenieren.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2025 in München

Anzeige Anzeige

Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025