Netflix zeigt Trailer zu emotionalem "Heartstopper"-Finale

Fans von Heartstopper können sich auf ein emotionales Wiedersehen mit ihren Lieblingscharakteren freuen. Netflix hat jetzt den ersten Trailer zum Abschlussfilm "Heartstopper Forever" veröffentlicht, der die Geschichte von Nick und Charlie nach drei Staffeln zu einem Ende bringt – und zwar erstmals in einem abendfüllenden Filmformat. Der Clip hat bereits für mächtig Aufruhr im Netz gesorgt: Viele Fans reagierten mit Tränen und sorgten dafür, dass das Thema auf Social Media kräftig die Runde machte.

Im Trailer steht die Beziehung von Nick und Charlie zum ersten Mal wirklich auf dem Spiel. Nick bereitet sich auf den Studienstart vor, während Charlie in der Schule noch seinen eigenen Weg sucht. Die drohende Fernbeziehung weckt bei beiden Zweifel daran, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Auch der Freundeskreis der beiden durchlebt seine eigenen bittersüßen Momente des Erwachsenwerdens. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: "So, Freunde, am 17. Juli sind bei mir alle Termine abgesagt", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte aufgewühlt: "Omg, nein, ich heule. Wenn die sich trennen, dann raste ich aus. Netflix, bitte!" Daneben meldeten sich auch Stimmen zu Wort, die sich wünschten, der Film käme ins Kino: "Schade, so ein Film gehört ins Kino und nicht in den Stream. Netflix muss anfangen, mutiger zu werden und wieder mehr Filme ins Kino bringen."

"Heartstopper" hat seinen Ursprung als Webcomic von Alice Oseman, bevor die Geschichte als gefeierte Streaming-Serie ihren Siegeszug antrat. Über drei Staffeln hinweg begleiteten Fans Nick und Charlie durch ihre erste Liebe, Coming-of-Age-Momente und alles, was dazugehört. "Heartstopper Forever" ist ab dem 17. Juli 2026 exklusiv auf Netflix zu sehen.

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Netflix Filmplakat von "Heartstopper Forever"

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Netflix Nick und Charlie in "Heartstopper Forever"

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Netflix Tara und Darcy in "Heartstopper Forever"

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