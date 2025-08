"Heartstopper": Das ist bisher über den finalen Film bekannt

Das Warten hat ein Ende: Fans der Netflix-Serie Heartstopper dürfen sich auf einen Film freuen, der die bewegende Geschichte von Nick und Charlie zu einem würdigen Abschluss bringen soll. Nach der dritten Staffel, die Ende 2024 veröffentlicht wurde, war die Zukunft der Serie lange unklar. Schließlich fiel die Entscheidung gegen eine vierte Staffel – stattdessen wurde ein Abschlussfilm mit dem Titel "Heartstopper: Forever" angekündigt. Die Dreharbeiten fanden in Großbritannien statt und wurden am 27. Juli 2025 offiziell abgeschlossen.

Hinter den Kulissen des Projekts spielt Alice Oseman erneut eine zentrale Rolle: Sie übernahm nicht nur das Drehbuch, sondern hatte bereits bei der Serie als Schöpferin der zugrunde liegenden Graphic-Novel-Reihe die kreative Leitung inne. Die Regie führte Wash Westmoreland, bekannt durch "Still Alice". Auch wenn offizielle Details zur Handlung des Films noch ausstehen, steht fest, dass er auf dem sechsten und letzten Band der Comic-Reihe basieren wird – der noch vor dem Film erscheinen soll. Einen konkreten Starttermin hat Netflix bislang nicht genannt, laut Hollywood Life soll der Film allerdings im Jahr 2026 auf der Plattform erscheinen.

Die Geschichte der Serie erzählt von der tiefgehenden Freundschaft und Liebe zwischen Nick und Charlie – gespielt von Kit Connor (21) und Joe Locke (21) –, die im kommenden Film ein letztes Mal in ihre Rollen schlüpfen werden. "Heartstopper" begeisterte von Beginn an nicht nur Fans, sondern auch Kritiker durch seine einfühlsame Erzählweise und die authentische Darstellung queerer Geschichten. Während sich die ersten Staffeln eng an die Buchvorlage hielten, griff Staffel 3 die Bände vier und fünf auf. Der Abschlussfilm wird nun die Reihe endgültig zu Ende führen. Für viele Zuschauer markiert dieses Finale den emotionalen Höhepunkt einer TV-Ära, die mit viel Herzblut und Hingabe entstanden ist.

Samuel Dore/Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"

Samuel Dore/Netflix Joe Locke und Kit Connor in "Heartstopper"