Netflix' "Heartstopper"-Film bekommt endlich ein Startdatum

Gute Nachrichten für Fans von Heartstopper! Die queere Coming-of-Age-Serie eroberte in den vergangenen Jahren die Herzen der Netflix-Zuschauer. Statt einer abschließenden vierten Staffel produzierte der Streaming-Riese aber lieber einen Film – und der hat jetzt ein offizielles Premierendatum. Auf Instagram teilt Netflix einen Clip, der verschiedene Bilder des Casts vor und hinter der Kamera zeigt. "Nebenbei: Der 'Heartstopper Forever'-Film kommt am 17. Juli, nur auf Netflix", heißt es unter dem Post. Über die Handlung ist bisher wenig bekannt und viel Aufschluss kann der Teaser auch nicht geben. Dafür gibt es aber zusätzlich noch ein herzliches Foto, auf dem die Darsteller gemeinsam in die Kamera lachen.

Unter dem Bild wird in den Kommentaren sehr deutlich, wie groß die Vorfreude ist. Während Netflix schreibt: "Noch 86 Tage, aber wer zählt schon?!" – antworten viele Fans: "Ich zähle definitiv" oder "Ich zähle seit dem Ende von Staffel drei und ich kann nicht glauben, dass es endlich so weit ist". Auf dem Foto sind zudem deutlich die bekannten Gesichter der RomCom zu sehen. Natürlich wird es ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern Kit Connor (22) und Joe Locke (22) geben. Aber es sind auch zentrale Darsteller wie Yasmin Finney, William Gao, Rhea Norwood oder Tobie Donovan wieder mit dabei. Nur Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (52) ist aufgrund anderer Verpflichtungen nicht mehr dabei. Sie spielte Sarah, die Mutter von Kits Charakter Nick. An ihrer Stelle springt nun Anna Maxwell Martin ein.

"Heartstopper" erzählt die warmherzige Liebesgeschichte der Teenager Nick und Charlie. Vorlage sind die Graphic Novels von Alice Oseman. Zu Beginn der Geschichte ist Charlie bereits offen schwul, erfährt deshalb aber Mobbing an seiner Jungenschule. Nick spielt in der Rugby-Mannschaft und entdeckt seine Bisexualität erst mit dem Kennenlernen von Charlie. Die beiden werden im Unterricht nebeneinandergesetzt, wodurch sie sich erst besser kennenlernen und schließlich ineinander verlieben. Neben den Herausforderungen einer jungen Teenie-Liebe greift die Serie auch andere wichtige, aber sensible Themen auf. Neben Mobbing geht es auch um Themen wie mentale Gesundheit und Essstörungen.

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Teddy Cavendish/Netflix Joe Locke und Kit Conner in der zweiten Staffel "Heartstopper"

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Netflix Der Cast von "Heartstopper"

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Samuel Dore/Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"