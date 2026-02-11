Kaum zu erkennen: "Heartstopper"-Star Kit Connor trägt Bart

Ein neuer Look sorgt für Aufsehen: Kit Connor (21) hat sich am Wochenende mit einem ungewohnt buschigen Bart auf Instagram gezeigt und viele Follower mussten doppelt hinsehen. Zu sehen ist der Heartstopper-Star auf einem Gruppenfoto nach einem Dinner in London, das Scott Hoffman, bekannt als Babydaddy von den Scissor Sisters, teilte. Mit am Tisch saßen neben Kit auch Elton John (78) und dessen Ehemann David Furnish (63), außerdem Andrew Scott (49), Russell Tovey (44), Kadiff Kirwan (37) und Jake Shears (47). Das Bild entstand laut Caption bei der Rückkehr nach dem "regnerischen alten Blighty", wie Scott schrieb. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten.

Unter dem Foto sammelten sich staunende Kommentare: "KIT WAS HAST DU GETAN", schrieb ein Nutzer. Ein anderer freute sich: "Kit sieht sooo glücklich aus, ich liebe seinen langen Bart, aber es ist eine echte Freude, meinen fantastischen Typen so zu sehen." Der Schauspieler, der zuletzt im A24-Film "Warfare" zu sehen war, steht derweil nicht still: Als nächstes soll er für die Projekte "Elden Ring" und "Rapture" vor der Kamera stehen. Dass Kit auf dem Schnappschuss kaum wiederzuerkennen ist, machte das Posting in Rekordzeit zum Fan-Magneten – die Mischung aus Star-Auflauf und Typveränderung war einfach zu verlockend.

Abseits des aktuellen Dinner-Moments bleibt Kit für viele mit "Heartstopper" verbunden: der Coming-of-Age-Erfolg machte ihn international bekannt. Nach der dritten Staffel der Serie wurde die Geschichte mit einem Abschlussfilm weitergeführt, der die Reise von Nick und Charlie zu Ende erzählen sollte. Privat hält sich der Schauspieler meist bedeckt, teilt aber gelegentlich Augenblicke mit Freundinnen und Freunden aus der Branche. Treffen wie dieses zeigen, wie sehr er in einem kreativen Netzwerk verankert ist, in dem Schauspieler, Musiker und Theatergrößen regelmäßig an einem Tisch landen und in dem ein neuer Bart schnell zum Gesprächsstoff des Abends wird.

Getty Images Kit Connor, Schauspieler

Netflix Kit Connor in "Heartstopper"

Getty Images Kit Connor beim Bafta 195 Piccadilly: A Celebration Event in London 2022