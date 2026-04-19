Unerwartet: Olivia Colman verlässt "Heartstopper"-Cast

Für viele Fans der Netflix-Serie Heartstopper kommt jetzt eine überraschende Nachricht: Olivia Colman (52) wird in der Abschlussverfilmung "Heartstopper Forever" nicht mehr als Nicks Mutter Sarah zu sehen sein. Wie Netflix jetzt bestätigte, übernimmt stattdessen Anna Maxwell Martin die Rolle der liebevollen Mutter. Neben ihr stößt auch Derek Jacobi in einer Gastrolle neu zum Cast. Die guten Nachrichten für alle Fans: Kit Connor (22) und Joe Locke (22) kehren als Nick und Charlie zurück, ebenso wie ein Großteil der bekannten Stammbesetzung, darunter Yasmin Finney, Will Gao und Tobie Donovan.

Serienschöpferin Alice Oseman erklärte in einem Statement, warum eine Neubesetzung unumgänglich war: "Als ich begann, am Drehbuch für 'Heartstopper Forever' zu arbeiten, wusste ich, wie wichtig es war, dass Sarah in der Geschichte auftaucht. Seit Staffel 1 haben wir gesehen, wie eng Nick mit seiner Mutter verbunden ist – sie ist eine der wenigen Personen, an die er sich in Krisenzeiten wenden kann." Da Olivia Colman nicht zur Verfügung stand, habe man sich schweren Herzens zur Neubesetzung entschieden, so Alice weiter. Gleichzeitig würdigte sie Olivias bisherige Leistung: "Wir sind tief dankbar für Olivias wunderschöne Darstellung von Sarah in den Staffeln 1 und 2, durch so ikonische Momente wie Nicks Coming-out als bisexuell." Anna Maxwell Martin lobte die Schöpferin in höchsten Tönen: "Anna verkörpert Sarahs sanfte, bodenständige Energie perfekt, und es war magisch, ihre Szenen mit Kit Connor während des Drehs zu erleben."

"Heartstopper" basiert auf Alice Osemans gleichnamigen Graphic Novels und feierte 2022 auf Netflix seine Premiere. Die Serie erzählt die Geschichte des Schülers Nick, der nach einer engen Freundschaft mit seinem Mitschüler Charlie beginnt, seine eigene Sexualität zu hinterfragen, und läuft über drei Staffeln. Für den Film, der auf dem noch unveröffentlichten sechsten Band der Buchreihe basiert, übernehmen Kit Connor und Joe Locke neben ihren Schauspielrollen auch die Funktion als ausführende Produzenten. Regisseur Wash Westmoreland (60) hat die Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Der Film soll 2026 auf Netflix erscheinen.

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Getty Images Olivia Colman bei der New-York-Premiere von Searchlight Pictures "The Roses" im Hudson Theatre, August 2025

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Samuel Dore/Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"

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Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin