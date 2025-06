"Heartstopper"-Finale kommt als Netflix-Film statt als Serie

Die beliebte Netflix-Serie Heartstopper wird keine vierte Staffel erhalten – dafür dürfen sich Fans auf einen Film freuen, der die Geschichte abschließen wird. Dies gab der Streamingdienst nun offiziell über Instagram bekannt. Die Serie erzählt von der berührenden Liebesgeschichte zwischen Nick Nelson (Kit Connor, 21) und Charlie Spring (Joe Locke, 21), deren Abenteuer nun in Spielfilmlänge finanziert werden soll. Während Staffel 3 die Bücher vier und fünf der Graphic-Novel-Reihe von Alice Oseman abdeckt, wird der kommende Film das sechste und letzte Buch adaptieren. Die Dreharbeiten für das große Finale haben bereits begonnen.

Alice Oseman, die Autorin und Schöpferin der Serie, zeigte sich begeistert über die Möglichkeit, den Fans ein emotionales und stimmiges Ende präsentieren zu können. Im Mittelpunkt des Films werden die Herausforderungen stehen, denen sich die Figuren beim Übergang ins Erwachsenenleben stellen müssen. Wer geglaubt hatte, dass Nick, Charlie und ihre Freunde mit den Schulabenteuern ihre schwierigste Phase bereits hinter sich gebracht haben, der irrt: Im Finale werden sie sich in einer neuen, unbekannten Welt orientieren müssen. Das genaue Erscheinungsdatum des Films ist noch nicht bekannt, könnte jedoch für 2026 anvisiert sein. Zunächst möchte Alice aber das sechste Buch erst veröffentlichen.

Auch die Rückkehr von Stars wie Joe, Kit und weiteren Fanlieblingen wie Yasmin Finney und William Gao können die Zuschauer erwarten. Die Chemie der Hauptdarsteller sorgte bereits in der Vergangenheit für starke emotionale Momente vor der Kamera, dabei blieben lange Drehtage nicht ohne Folgen. Joe erzählte etwa, dass intensives Drehen Spuren wie eine Wunde am Kinn hinterließ. So viel Hingabe und Leidenschaft, auch abseits des Bildschirms, lässt die Fans hoffen, dass der Abschluss dieser Geschichte genauso einfühlsam und schön sein wird wie das, was sie bisher an "Heartstopper" so geliebt haben.

Samuel Dore/Netflix Joe Locke und Kit Connor in "Heartstopper"

Netflix Der Cast von "Heartstopper"

