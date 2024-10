Lebenstraum erfüllen? Twenty4Tim will Kit Connor treffen

Die Serie Heartstopper hat sein Leben verändert – das verrät Twenty4Tim in einem aktuellen Instagram-Beitrag. Nun sieht der Influencer seine Chance, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen und sein persönliches Idol – den Darsteller Kit Connor (20) – im echten Leben zu treffen. "In drei Tagen steht meine Brustoperation bevor und ich habe gedacht, ich erfülle mir vorher noch einen Lebenstraum. Ich liebe 'Heartstopper' und Kit Connor, und habe da jetzt etwas herausgefunden", erzählt Tim. Unter Freudentränen berichtet er weiter: "Ich habe jetzt die Chance, ihn zu treffen. Ich schaffe das, ich glaube daran. Ich glaube einfach an das Universum. Durch diese Serie habe ich einfach das Gefühl, nicht anders zu sein, sondern ganz normal."

Mitten in der Nacht überfiel er seine Eltern mit seinem verrückten Plan: "Der Hauptdarsteller, der macht jetzt Romeo und Julia [am Broadway]. Und ich habe mir überlegt, ich fliege nächste Woche nach New York." Tatsächlich konnte der 24-Jährige noch ein Broadway-Ticket ergattern. Bekleidet mit einem Heart-Stopper-Shirt steht er nun vor dem Theater Spalier. "Ich werde mich hier jetzt jeden Tag hier hinstellen, weil ich habe gesehen, dass man ihn hier wirklich treffen kann. Ich bin einfach so dankbar, dass ich das jetzt noch vor meiner Operation erleben darf", berichtet der Social-Media-Star emotional. Nachdem er seine Reise bis zu diesem Zeitpunkt vor seiner Community geheim gehalten hatte, verspricht er, seine Fans von jetzt an in seiner Story an dem Abenteuer teilhaben zu lassen.

Eine aufregende Zeit für den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer. Wenn er in wenigen Tagen zurück in Deutschland ist, steht ihm ein großer operativer Eingriff bevor. Obwohl der Realitystar in den vergangenen Monaten 25 Kilo abgenommen hat, ist er noch nicht ganz glücklich mit seinem Körper. Gegen seine vergrößerte Brust kann er jedoch nicht mit Sport und gesunder Ernährung entgegenwirken. "Ich habe eine vergrößerte Brustdrüse", verriet er gegenüber RTL. "Also ich trage zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr ungern T-Shirts, weil es von der Seite immer aussieht, als hätte ich eben eine sehr weibliche Brust", erzählt Tim und betont aber auch, dass es nicht so ein optisches Anliegen sei: "Es drückt und tut irgendwann tatsächlich weh."

Getty Images Kit Connor beim Bafta 195 Piccadilly: A Celebration Event in London 2022

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim in New York, Oktober 2024

