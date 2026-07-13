Die "Heartstopper"-Stars verteidigen queere Sex-Szenen

Die Schauspieler Kit Connor (22) und Joe Locke (22) stellen sich hinter eine Entscheidung, die einige Fans von Heartstopper überrascht haben dürfte: Der kommende Abschlussfilm "Heartstopper Forever", der am 17. Juli bei Netflix erscheint, enthält queere Sexszenen. Gegenüber The Guardian haben sich die beiden Stars nun klar für diese Darstellung ausgesprochen und erklärt, warum sie diese für einen wichtigen und natürlichen Teil der Geschichte halten. Kit und Joe, beide 22 Jahre alt, spielen in der Serie und im Film die Charaktere Nick Nelson und Charlie Spring.

Kit beschrieb gegenüber The Guardian, dass es dabei um eine heikle Abwägung gehe: "Es ist ein schmaler Grat, den man gehen muss: 'Wie weit gehen wir?'" Letztlich sei es aber für ihn klar gewesen, da die beiden Figuren sich in einem Alter befänden, in dem das schlicht realistisch sei. Auch Joe betonte die Bedeutung dieser Darstellung: "Es wäre seltsam, wenn wir es nicht gezeigt hätten. Nur weil unsere Serie eine aufrichtigere Version queerer Repräsentation ist, heißt das nicht, dass Sex nicht gezeigt werden sollte." Es sei einfach schön, zwei verliebte Jungen zu sehen, so der Schauspieler weiter. Bereits zuvor hatte sich auch "Heartstopper"-Schöpferin Alice Oseman für die Sexszenen im Film starkgemacht.

Für Fans schließt sich mit "Heartstopper Forever" ein großes Kapitel: Die Serie, basierend auf den Graphic Novels von Alice Oseman, hat seit 2022 weltweit für viele emotionale Momente gesorgt. Der Abschlussfilm setzt nun dort an, wo die letzten Folgen aufgehört haben, und begleitet Nick und Charlie in einem neuen Lebensabschnitt, der erwachsener und komplexer ist – inklusive der Frage, wie sich ihre Liebe im Alltag behauptet. Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers sorgen die Rückkehr der vertrauten Figuren und die emotional aufgeladenen Szenen online bereits für viel Gesprächsstoff.

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Netflix Nick und Charlie in "Heartstopper Forever"

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Netflix Filmplakat von "Heartstopper Forever"

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Samuel Dore/Netflix Joe Locke und Kit Connor in "Heartstopper"