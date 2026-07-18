"Heartstopper"-Film überrascht mit neuen Mitgliedern im Cast

Mit "Heartstopper Forever" verabschiedet sich am 17. Juli eine der beliebtesten Serien bei Netflix von ihren Fans. Der Abschlussfilm zur queeren Erfolgsserie Heartstopper ist ab sofort auf der Streamingplattform verfügbar und bringt gleich 15 bekannte Gesichter zurück – darunter die Hauptdarsteller Joe Locke (22) und Kit Connor (22) sowie Corinna Brown (27) und Yasmin Finney. Die Geschichte dreht sich erneut um Nick und Charlie: Während Nick sich auf sein Studium vorbereitet, sucht Charlie in der Schule nach neuer Eigenständigkeit. Eine Fernbeziehung wirft ihren Schatten voraus. Auch ihre Freunde müssen sich in dieser Lebensphase neu orientieren und mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen.

Neben den Rückkehrern stoßen außerdem neue Darsteller zum Cast hinzu, um frische Geschichten einzubringen. Eine Schauspielerin hingegen ist nicht mehr dabei – ihre Rolle wurde neu besetzt. Serienerfinderin und Autorin Alice Oseman beschreibt den Film auf der Plattform Tudum als emotionalen Abschluss: "Auf einer grundlegenden Ebene möchte ich natürlich, dass der Film ein wunderschöner und bewegender Abschied für die 'Heartstopper'-Geschichte ist – um zu feiern, was 'Heartstopper' für die Menschen bedeutet, während er gleichzeitig die Möglichkeit bietet, sich von unseren geliebten Charakteren zu verabschieden." Zugleich wolle sie mit dem Film ergründen, was Liebe zum Überleben bringt und wie sie sich vertieft.

"Heartstopper" lief insgesamt drei Staffeln und erzählte die Liebesgeschichte zwischen den Teenagern Nick und Charlie. Joe und Kit, die Nick und Charlie verkörpern, haben sich im Vorfeld des Filmstarts klar für die Darstellung queerer Intimszenen ausgesprochen, die im Abschlussfilm zu sehen sind. Gegenüber The Guardian erklärten beide, warum sie diese für einen wichtigen und natürlichen Teil der Geschichte halten. "Es wäre seltsam, wenn wir es nicht gezeigt hätten. Nur weil unsere Serie eine aufrichtigere Version queerer Repräsentation ist, heißt das nicht, dass Sex nicht gezeigt werden sollte", so Joe.

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Netflix Filmplakat von "Heartstopper Forever"

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Netflix Joe Locke und Jenny Walser in "Heartstopper"

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Samuel Dore/Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"