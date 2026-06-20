"Sex sells": Frank Buschmann teilt seltenes Foto mit Ehefrau

Frank Buschmann (61) hat auf Instagram einen seltenen privaten Moment mit seiner Ehefrau Lisa geteilt und damit für Begeisterung bei seinen Followern gesorgt. Der Moderator und TV-Kommentator postete ein Foto, das ihn und Lisa bei einem innigen Kuss zeigt – ein ungewohnt offener Einblick in das Privatleben des 61-Jährigen, der nicht von ungefähr kam. Auslöser für das öffentliche Liebesbekenntnis waren, wie Frank humorvoll andeutet, die zahlreichen weiblichen Fans, die sich in letzter Zeit bei ihm gemeldet hatten: Nachdem der Sportkommentator ein Foto seines gestählten Ü-60-Oberkörpers geteilt hatte, quoll sein Posteingang offenbar über.

Den Ansturm schmachtender Followerinnen auf seinen Trainingspost kommentierte Frank mit einem Augenzwinkern: "Wahnsinn, was hier seit gestern abgegangen ist. 500.000 Leute haben den letzten Beitrag angeschaut. Sex sells...", schrieb er. Im gleichen Zug bedankte er sich für die vielen Komplimente und machte seinen Fans gegenüber klar, dass sein Herz bereits vergeben ist. Auch Lisa ließ es sich nicht nehmen, unter dem Beitrag zu reagieren, und schrieb mit einem Herz-Emoji: "Da bin ich froh." Fans feierten das Paar in den Kommentaren mit Worten wie "Wahre Liebe" und "Traumpaar", eine Userin schwärmte: "Ohh... so herzig. Wunderschönes Bild."

Gemeinsame Auftritte sind bei Frank und Lisa eher die Ausnahme. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und hält sein Privatleben sonst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Lisa ist ebenfalls in den Medien tätig und unter anderem durch ihre Arbeit für den Sender Sky bekannt. Dass Frank zuletzt vermehrt die Aufmerksamkeit seiner Follower auf sich gezogen hat, ist kein Zufall: Schon mit einem früheren Bizepsfoto hatte er für Furore gesorgt und damals augenzwinkernd geschrieben, sein Management orientiere sich "in Richtung Influencer-Szene".

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buschibuschmann Sportmoderator Frank Buschmann und Ehefrau Lisa, Juni 2026

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Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Sportkommentator

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Getty Images Frank Buschmann bei einem Event in Essen im Januar 2012