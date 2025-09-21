"Ninja Warrior": Frank Buschmann war nicht mehr er selbst

Frank Buschmann (60), den viele liebevoll "Buschi" nennen, verabschiedet sich von Ninja Warrior Germany. Nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Jan Köppen (42) und Field-Reporterin Laura Wontorra (36) zieht sich der Moderator aus der Show zurück. Zu Gast bei "Punkt 8" gibt er nun einen tieferen Einblick in seine Beweggründe. "Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr die beste Version meiner selbst bin", erzählt er und fügt hinzu: "Meine Rolle als Papa der Nation in diesem Format, als der, der den Jan immer so ein bisschen versohlt und so – das war für mich irgendwann auserzählt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin müde geworden, was das betrifft."

Seine Entscheidung fiel ihm jedoch nicht leicht, wie Frank betont. Schon seit zwei bis drei Jahren habe er darüber nachgedacht, aufzuhören – allerdings nicht aus Unmut. Seine Entscheidung liege weder an der Sendung noch an seinen geschätzten Kollegen. "Ganz viele Leute verstehen das überhaupt nicht", schildert der Kommentator. Vielmehr gehe es um die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Außerdem betont er mit Nachdruck, dass sein Abschied ausschließlich "Ninja Warrior Germany" betrifft: "Ich bin guter Dinge, dass ich auch gemeinsam mit RTL die ein oder andere 'Sauerei' veranstalten werde." Fans können also aufatmen: Der 60-Jährige bleibt somit weiterhin in anderen Projekten präsent.

Für Frank war "Ninja Warrior Germany" eine Herzensangelegenheit, doch der Abschied ist auch ein mutiger Schritt, um Platz für Neues zu schaffen. Im Gespräch mit DWDL.de verkündete er, dass die zehnte Staffel, die erst vor wenigen Tagen im Free-TV startete, seine letzte sein wird. "Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes oder Neues machen möchte", so der Sportreporter. Er betonte, seine Entscheidung sei wohlüberlegt gewesen. Die Leidenschaft, mit der er das Format über Jahre begleitet habe, sei zuletzt einer Müdigkeit gewichen – einer Müdigkeit, die seiner eigenen Vorstellung, "so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird".

RTL / Markus Hertrich Frank "Buschi" Buschmann, Moderator

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025