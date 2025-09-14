Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Jan Köppen
Das sagt Jan Köppen zu Frank Buschmanns "Ninja Warrior"-Exit

Das sagt Jan Köppen zu Frank Buschmanns "Ninja Warrior"-Exit

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Frank Buschmann (60) sagt nach zehn Jahren Ninja Warrior Germany Lebewohl. Sein Kollege Jan Köppen (42), mit dem er die Show moderierte, zeigte sich emotional über diesen Abschied. Gegenüber RTL erklärte Jan: "Ich trage ganz viele Gefühle dazu in mir. Auch wenn Buschi das nicht hören will. Da ist auf jeden Fall Trauer. Ich bin traurig, dass er geht und bin auch ein bisschen wütend."

Trotz der emotionalen Reaktion betonte Jan, dass er Franks Beweggründe nachvollziehen könne. "Es ist einfach eine individuelle Entscheidung und die verstehe ich zu 100 Prozent. Aber ich hätte es schon noch gerne so weitergemacht, wie es war", fügte der Moderator hinzu. Die Lücke, die Frank hinterlässt, wird spürbar sein – nicht nur für Jan, sondern auch für die Fans der beliebten Produktion.

Frank war von der allerersten Staffel im Jahr 2016 an dabei und moderierte zusammen mit Jan und Laura Wontorra (36) das Format. Frank selbst hatte seinen Abschied als wohlüberlegte Entscheidung bezeichnet, denn er wollte genau den richtigen Moment wählen, um neue Wege einzuschlagen. "Ich hatte immer ein Gespür dafür, wann es Zeit für etwas Neues ist", sagte er laut DWDL.de. Zuvor wird er aber noch die zehnte Staffel begleiten, die ab dem 19. September auf RTL zu sehen ist.

Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"
ActionPress/Thomas Burg
Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"
Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023
Getty Images
Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023
Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025
Instagram / buschibuschmann
Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025
Wie findet ihr Jans offene Worte zu Buschis Abschied?
In diesem Artikel