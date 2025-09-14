Das sagt Jan Köppen zu Frank Buschmanns "Ninja Warrior"-Exit

Frank Buschmann (60) sagt nach zehn Jahren Ninja Warrior Germany Lebewohl. Sein Kollege Jan Köppen (42), mit dem er die Show moderierte, zeigte sich emotional über diesen Abschied. Gegenüber RTL erklärte Jan: "Ich trage ganz viele Gefühle dazu in mir. Auch wenn Buschi das nicht hören will. Da ist auf jeden Fall Trauer. Ich bin traurig, dass er geht und bin auch ein bisschen wütend."

Trotz der emotionalen Reaktion betonte Jan, dass er Franks Beweggründe nachvollziehen könne. "Es ist einfach eine individuelle Entscheidung und die verstehe ich zu 100 Prozent. Aber ich hätte es schon noch gerne so weitergemacht, wie es war", fügte der Moderator hinzu. Die Lücke, die Frank hinterlässt, wird spürbar sein – nicht nur für Jan, sondern auch für die Fans der beliebten Produktion.

Frank war von der allerersten Staffel im Jahr 2016 an dabei und moderierte zusammen mit Jan und Laura Wontorra (36) das Format. Frank selbst hatte seinen Abschied als wohlüberlegte Entscheidung bezeichnet, denn er wollte genau den richtigen Moment wählen, um neue Wege einzuschlagen. "Ich hatte immer ein Gespür dafür, wann es Zeit für etwas Neues ist", sagte er laut DWDL.de. Zuvor wird er aber noch die zehnte Staffel begleiten, die ab dem 19. September auf RTL zu sehen ist.

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

Getty Images Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025