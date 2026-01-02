Wegen Loredana: Karim Adeyemi sorgt für Zündstoff beim BVB

Karim Adeyemi (23) und seine Ehefrau, Rapperin Loredana (30), stehen erneut unter Beschuss – dieses Mal von Frank "Buschi" Buschmann (61). Der Fußballmoderator hält die Entwicklungen rund um den Nationalspieler und die ständige Begleitmusik abseits des Rasens für nicht mehr tragbar. Bei der Sky "Glanzparade" wettert er: "Erst lässt er sich Waffen ins Haus liefern, angeblich völlig unbewusst, dann macht er völlig dämliche Gesten und jetzt dieses Theater. Und wenn sich dann noch eine Rapperin via Social Media äußert ..." Damit verweist Frank auf eine Anzeige wegen Waffenbesitzes gegen Karim, nachdem er sich eine sogenannte Mystery Box bestellt hatte, in der ein Schlagring enthalten gewesen sein soll, sowie auf auffällige Jubelgesten des Spielers. Auch Loredanas indirektes, aber medienwirksames Dementi eines möglichen Transferwunsches ihres Liebsten stieß ihm sauer auf. "Das kann Borussia Dortmund nicht recht sein. Ich glaube, man sollte sich trennen", fasste Frank seinen Frust zusammen.

Während bei Borussia Dortmund Gerüchten zufolge aktuell tatsächlich heiß über die Zukunft des Fußballprofis diskutiert wird, plant das prominente Paar parallel eine gemeinsame Dokuserie mit dem Titel "Loredana & Karim", die im kommenden Jahr bei Amazon Prime zu sehen sein soll. Laut einem Bericht der Bild laufen die Dreharbeiten bereits seit rund einem Jahr. Produziert wird die Reihe von Constantin Film. Gedreht wurde vor allem im Umfeld der Rapperin – ihr Alltag und ihr Privatleben sollen im Fokus stehen, während Karims Rolle eher im Hintergrund bleibt. Doch die jüngsten Schlagzeilen um Karim, darunter die Anzeige wegen Waffenbesitzes und der angedeutete Einfluss seiner Ehefrau auf mögliche Transferpläne, werfen Schatten auf dieses Vorhaben.

Karim hat sich in den letzten Jahren in kurzer Zeit als eines der größten deutschen Fußballtalente etabliert. Der gebürtige Münchner begann seine Karriere in der Jugend des SpVgg Unterhaching, bevor er über die Nachwuchsabteilung des FC Red Bull Salzburg den Sprung ins Profiteam schaffte. Dort überzeugte er mit Schnelligkeit, Technik und Torinstinkt, was ihm den Transfer zu Borussia Dortmund einbrachte. Auch international machte er auf sich aufmerksam: Für die deutsche Nationalmannschaft erzielte er trotz seines jungen Alters schon mehrere entscheidende Treffer und gilt unter Experten als Hoffnungsträger der kommenden Generation.

Instagram / loredana Loredana mit ihrem Freund Karim Adeyemi

Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025

Getty Images Karim Adeyemi im April 2023