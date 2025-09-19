"Ninja Warrior Germany": Staffelstart mit neuen Highlights

Heute Abend, den 19. September um 20.15 Uhr, startet die Jubiläumsstaffel von Ninja Warrior Germany auf RTL. Bereits zum zehnten Mal stellen sich die Athletinnen und Athleten den herausfordernden Hindernissen der Show. Unter ihnen ist auch René Casselly, der Gewinner von 2021, sowie weitere bekannte Gesichter und vielversprechende Newcomer wie Lotta Kokemohr und Fabian Singer. Insgesamt warten in den sieben Vorrunden spannende Duelle und neue Herausforderungen wie der Schleudergang oder der Rad-Weg auf die Teilnehmer. Das Finale der Staffel ist für den 5. Dezember 2025 angesetzt.

Die Jubiläumsstaffel wartet mit einigen Neuerungen auf, bleibt aber im Kern dem bewährten Modus treu. Pro Vorrunde haben rund 40 Teilnehmer die Möglichkeit, an acht Hindernissen bis zum Buzzer ihr Können zu beweisen. Neben Klassikern wie dem "Fünfsprung" und der "Ring-Schaukel" gibt es auch brandneue Herausforderungen wie den "Rad-Weg" und den "Schleudergang". Ein besonderes Highlight ist die Wand 2.0: Wer diese bezwingt, erhält nicht nur ein Halbfinalticket, sondern auch zusätzliche 5000 Euro. Für die besten vier Athletinnen und Athleten einer Vorrunde gibt es Preisgelder von bis zu 5000 Euro sowie die Chance, sich im Jubiläumsspecial "Der direkte Weg ins Finale" ein Finalticket zu sichern.

Für Fans der Show gibt es jedoch einen wehmütigen Moment: Moderator Frank Buschmann (60), der seit Beginn der deutschen Ausgabe gemeinsam mit Jan Köppen (42) und Laura Wontorra (36) durch die Sendung führt, hat angekündigt, dass dies seine letzte Staffel sein wird. Die Sendung basiert auf dem Erfolgskonzept der japanischen Show "Sasuke", die sich seit den 1990er-Jahren weltweit etabliert hat und inzwischen in 18 Ländern Ableger hervorgebracht hat. In Deutschland begeistert sie seit 2016 ihre Zuschauer und steht für spektakuläre Leistungen und höchste Spannung.

ActionPress/Thomas Burg Frank Buschmann, Laura Wontorra und Jan Köppen für "Ninja Warrior Germany"

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"