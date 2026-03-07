"Du Tier": Frank Buschmanns Muskeln begeistern seine Fans

Frank Buschmann (61) hat auf Instagram für ordentlich Wirbel gesorgt. Der Moderator teilte ein Foto, das ihn mit hochgezogenem Ärmel und einem breiten Lächeln zeigt – und vor allem einen beeindruckenden Bizeps präsentiert. Mit seinen 61 Jahren steht er körperlich offenbar noch in Topform, was die Fans sofort zu schätzen wussten. Zu dem Bild schrieb Frank trocken: "Mein Management orientiert sich in Richtung Influencer-Szene. Ich denke, ich gehe mit..." Der Post wurde schnell zu einem echten Hit auf seiner Social-Media-Seite und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Die Kommentarspalte füllte sich in kürzester Zeit mit begeisterten Kommentaren. "Du Tier", "Oha, Buschi, Maschine" oder auch die philosophische Frage "Mensch oder Maschine?" waren nur einige der Reaktionen, die die Community hinterließ. Die Follower zeigen sich völlig fasziniert von der körperlichen Verfassung des Sport-Experten. Besonders kreativ wurden die Fans bei den Spitznamen: "Frank Pushmann" und "Buschine" sind nur zwei der neuen Namen, die sich in den Kommentaren etablieren.

Dass Frank, der sich vor einiger Zeit vorerst aus den sozialen Medien zurückzog, eine Leidenschaft für Sport hat, ist keine Überraschung. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner emotionalen und lautstarken Art die deutsche TV-Landschaft – ob beim Fußball, Basketball oder in Unterhaltungsshows. Der 61-Jährige ist dafür bekannt, seine Begeisterung direkt ins Wohnzimmer zu transportieren. Mit seinem aktuellen Fitness-Post beweist er nun, dass er diese Leidenschaft auch privat lebt und sich auch abseits der Kamera in beeindruckender Form hält.

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann im März 2026

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Sportkommentator

