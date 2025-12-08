"Ninja Warrior": Jan Köppen weint wegen Frank Buschmann

Moderator Frank "Buschi" Buschmann (61) hat nach zehn Jahren seinen letzten Auftritt im zweiten Finale der Jubiläumsstaffel von Ninja Warrior Germany gefeiert – und ausgerechnet am Kommentatorenpult brachen die Emotionen durch. Neben ihm saß Jan Köppen (42), der während der Ehrung für Frank die Fassung verlor, seine Tränen wegwischte und nur ein gehauchtes "Danke" herausbrachte. Als Frank trocken konterte: "Ich bin ja noch da. [...] Hör auf zu heulen!", sagte Jan bei RTL unter Tränen: "Es fällt mir halt schwer, dich gehen zu lassen, du dumme Sau."

Im Anschluss überraschte das Team den langjährigen Kommentator mit einer besonderen Geste: einer "Wildcard auf Lebenszeit". Frank nutzte den Moment für ein großes Dankeschön vor Publikum, Community, den Athleten und rund 200 Teammitgliedern. "Vielen, vielen Dank. Das war nicht immer einfach mit mir, da bin ich mir relativ sicher", sagte er. Und weiter: "Es war alles aus Liebe zum Fernsehen. Aus Liebe zu dieser Show." RTL sendet das zweite Finale am 12. Dezember um 20.15 Uhr.

Warum Frank jetzt tatsächlich aufhört, erklärte der Moderator schon vor einigen Monaten ganz offen. "Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr die beste Version meiner selbst bin", sagte Frank bei "Punkt 8". Schon seit zwei bis drei Jahren habe er mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Die Entscheidung habe nichts mit Unmut oder den Kollegen zu tun. Es gehe ihm vielmehr um Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Die Zuschauer und Fans von "Ninja Warrior Germany" müssen sich nun an ein neues Kommentatoren-Team gewöhnen, doch Franks Vermächtnis wird zweifellos in Erinnerung bleiben.

Getty Images Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025