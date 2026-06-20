Trotz Krebs: Jeremy Clarkson dreht "Clarkson's Farm" weiter

Jeremy Clarkson (66) hat sich nun trotz seiner Krebserkrankung wieder an die Arbeit gemacht. Der 66-jährige TV-Moderator und Landwirt steht derzeit für die sechste Staffel von "Clarkson's Farm" vor der Kamera – und das, obwohl er weiterhin gegen einen aggressiven Prostatakrebs kämpft. Wie die Daily Mail berichtet, wurde Jeremy gemeinsam mit einem Amazon-Prime-Kamerateam bei einer großen Landwirtschaftsmesse auf seinem Gelände gesichtet. Der Andrang war riesig: Über 25.000 Besucher pilgerten zur Diddly Squat Farm, wo sich rund 650 Aussteller präsentierten.

Laut einem Insider der britischen Zeitung The Sun zeigte sich Jeremy dabei bestens gelaunt: "Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge und blieb stehen, um mit allen zu plaudern. Er lachte und machte Witze mit anderen Landwirten – er hielt sogar eine Rede." Auch seine engsten Wegbegleiter waren vor Ort: Kaleb Cooper, Charlie Ireland und seine Partnerin Lisa Hogan unterstützten ihn bei dem Event. In seiner Kolumne für die Sunday Times hatte Jeremy bereits angekündigt, dass die sechste Staffel von "Clarkson's Farm" im Sommer 2027 erscheinen soll. Darüber hinaus stellte er sogar eine siebte Staffel in Aussicht, da ihm nach eigener Aussage noch mehrere "spannende Ideen" für die Zukunft der Serie vorschweben.

Seine Krebsdiagnose hatte Jeremy erst kürzlich im Finale der fünften Staffel von "Clarkson's Farm" öffentlich gemacht. Er berichtete, dass bei ihm bereits im Mai 2025 ein aggressiver Prostatakrebs festgestellt worden war. Den emotionalen Abschluss der Staffel bildete ein bewegendes Statement an seine Zuschauer: "Wenn das alles erfolgreich ist, sehen wir uns für Staffel sechs – und wenn nicht, dann nicht. Passt auf euch auf." Umso erfreulicher dürfte es für die Fans nun sein, Jeremy wieder vor der Kamera zu sehen. Die laufenden Dreharbeiten scheinen ein positives Zeichen dafür zu sein, dass der Moderator seinen Kampf gegen die Krankheit entschlossen fortsetzt.

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Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

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Getty Images Jeremy Clarkson und Lisa Hogan posieren

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Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Moderator

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