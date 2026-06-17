Jeremy Clarkson macht seine Prostatakrebs-Diagnose publik

Jeremy Clarkson (66) hat seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht – und das auf eine sehr persönliche Weise. In den abschließenden zwei Folgen der fünften Staffel seiner Prime-Video-Serie "Clarkson's Farm" verkündet der 66-jährige TV-Moderator vor laufender Kamera, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Gemeinsam mit Farmmanager Charlie Ireland und Farmhelfer Kaleb Cooper bespricht er gerade die Ernte, als er die Neuigkeit ganz deutlich mit den Worten "Ich habe Krebs" offenbart. Er bestätigt, er wisse bereits seit Mai von der Diagnose.

Der Tumor sei zwar aggressiv, befinde sich aber noch in einem frühen Stadium, erklärt Jeremy in der Sendung. Zehn Prozent seiner Prostata wurden demnach per Ultraschall entfernt – genau der Bereich, in dem der Krebs saß. Die Operation fiel mitten in die Erntezeit, was Jeremy sichtlich belastete. Am Ende der Staffel meldet er sich dann aus dem Krankenhausbett zu Wort und berichtet, dass es während der Behandlung zu Komplikationen gekommen sei. Er lässt mit tragischen Worten offen, wie es für ihn weitergehen wird: "Wenn das alles klappt, sehen wir uns in Staffel sechs wieder, und wenn nicht, dann eben nicht. Macht's gut, ihr alle!" Sein Teamkollege Kaleb reagiert emotional auf die Nachricht und versichert Jeremy, dass er sich keine Sorgen um die Farm machen müsse.

Für Jeremy war es bereits das zweite schwere gesundheitliche Thema in diesem Jahr. In der gleichen Staffel erwähnt er, dass er mit einer Herzkranzgefäßerkrankung ins Jahr gestartet sei – und es nun mit einer Krebsdiagnose beende. Privat läuft es für den TV-Star derweil gut: An seiner Seite steht seit Jahren seine Freundin Lisa Hogan, die in "Clarkson's Farm" ebenfalls zu sehen ist. In einer Szene der aktuellen Staffel machte Jeremy sogar eine scherzhafte Andeutung in Richtung Heiratsantrag – er spielte damit auf Lisas irische Staatsangehörigkeit und deren mögliche landwirtschaftliche Vorteile an.

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Getty Images Jeremy Clarkson im September 2024

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Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

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Getty Images Lisa Hogan und Jeremy Clarkson beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2024