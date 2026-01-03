Jeremy Clarkson verrät: Abnehmspritze lässt Füße schrumpfen

Jeremy Clarkson (65) hat in den vergangenen sechs Monaten eine bemerkenswerte körperliche Veränderung erlebt. Der Moderator von "Clarkson's Farm" verriet jetzt laut Mirror, dass er mithilfe der Abnehmspritze "Mounjaro" rund 19 Kilogramm verloren hat. Nachdem ihm im vergangenen Jahr aufgrund von Herzproblemen zwei Stents eingesetzt wurden, entschied sich der 65-Jährige für das Medikament, um seine Gesundheit zu verbessern. Doch mit dem Gewichtsverlust kam ein überraschender Nebeneffekt: "Sogar meine Füße sind geschrumpft", scherzte Jeremy. "Die Schuhe, die ich letztes Jahr getragen habe, fallen mir beim Gehen von den Füßen."

Neben der notwendigen Anpassung seiner Garderobe berichtet der TV-Star auch von weiteren Nebenwirkungen des Medikaments. Seine Partnerin Lisa Hogan bemängelte laut Mirror, dass er seit der Einnahme etwas grummeliger geworden sei – was Jeremy selbst eher auf sein Alter zurückführt. In einem Interview räumte er zudem selbstkritisch ein, dass seine Schlagfertigkeit und sein Witz etwas nachgelassen hätten. Dennoch zeigt er sich von "Mounjaro" überzeugt: "Es ist wirklich ein erstaunliches Medikament", erklärte er gegenüber The Sun. Dank des Präparats habe er nicht nur Gewicht verloren, sondern könne auch wieder längere Strecken gehen und seine Hunde ausführen.

Auslöser für die drastische Gewichtsreduktion war eine Schreckensnachricht im vergangenen Jahr, als Jeremy nur knapp einem tödlichen Herzinfarkt entkam. Zwei verstopfte Arterien, vermutlich eine Folge jahrelangen Rauchens, hatten lebensbedrohliche Symptome ausgelöst. Der Moderator änderte seinen Lebensstil daraufhin grundlegend. "Ich möchte so lange wie möglich Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen", schrieb er zuvor in seiner Kolumne für die Sunday Times und erklärte, dass er zusätzlich Sport treibe und auf eine gesündere Ernährung achte. Heute scheint es Jeremy deutlich besser zu gehen und er blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

