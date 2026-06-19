Ist Jeremy Clarkson längst mit seiner Lisa verheiratet?

Jeremy Clarkson (66) sorgt mit der neuen Staffel von "Clarkson’s Farm" gerade für Schlagzeilen: In den jüngsten Folgen der Prime-Video-Serie spricht der Moderator offen über seine "aggressive" Krebserkrankung und zeigt dabei auch, wie eng und unterstützend seine Partnerin Lisa Hogan an seiner Seite steht. Auf seiner Diddly Squat Farm ist die Irin längst ein fester Bestandteil des Hofalltags und vielen Zuschauern bestens bekannt. Daher beschäftigt viele Fans vor allem eine andere Frage: Sind Jeremy Clarkson und Lisa Hogan inzwischen verheiratet?

Die Antwort ist ein klares Nein – und die kam direkt von Lisa selbst. In einem Instagram-Post zu Jeremys Geburtstag im April schrieb sie liebevoll: "Happy Birthday Jeremy. Du bist so eine coole Katze mit deinen 66 Leben... und noch vielen mehr." Als ein Follower in den Kommentaren fragte, ob er ihr inzwischen einen Antrag gemacht habe, antwortete sie knapp: "Nope." Interessanterweise hatte Jeremy in der aktuellen Staffel selbst immer wieder Andeutungen in Richtung einer möglichen dritten Ehe gemacht. Im Gespräch mit Charlie über irische Konkurrenzpreise auf dem Agrarmarkt scherzte er: "Wenn ich doch nur jemanden kennen würde, den ich heiraten könnte, der Ire ist." Ein Crewmitglied konterte trocken: "Das könnte Sie deutlich mehr kosten" – sehr zum Amüsement von Jeremy.

Für Jeremy wäre es ohnehin nicht die erste Ehe. Der TV-Star war bereits zweimal verheiratet, zunächst mit Alexandra James, von der er sich nach kurzer Zeit wieder trennte. Später heiratete er Frances Cain. Aus dieser Ehe stammen seine drei Kinder Emily, Finlo und Katya. Lisa begleitet Jeremy seit Jahren durch sein Leben auf dem Land und ist vor allem durch ihre Rolle im Hofladen von Diddly Squat einem großen Publikum bekannt geworden.

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Getty Images Jeremy Clarkson und Lisa Hogan posieren

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Getty Images Lisa Hogan und Jeremy Clarkson beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2024

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Getty Images Jeremy Clarkson im September 2024