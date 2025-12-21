Jeremy Clarkson legt erstmals seit 40 Jahren TV-Pause ein

Jeremy Clarkson (65) zieht zum ersten Mal seit rund vierzig Jahren die Reißleine und gönnt sich eine TV-Pause. Der Moderator, der mit der Autoshow "Top Gear" weltbekannt wurde, verriet bei der Premiere seines neuen ITV-Spin-offs "Millionaire Hot Seat", dass er bis März keine einzige Sendung dreht. Sowohl seine Amazon-Serie "Clarkson’s Farm" als auch die Quizshow "Who Wants To Be A Millionaire" liegen auf Eis, nachdem er sieben Jahre am Stück vor der Kamera stand. "Ich bin wirklich verängstigt, denn bis März werde ich zum ersten Mal seit vierzig Jahren keine TV-Show drehen", sagte Jeremy und kündigte damit seine ungewöhnlich lange Auszeit an.

Auslöser für den Schritt sei eine Mischung aus Stress, Rückschlägen und Erschöpfung. Der Landwirt wider Willen schilderte, wie ihm die gleichzeitige Erntearbeit auf Diddly Squat Farm und die Eröffnung seines neuen Pubs "The Farmer’s Dog" die Nächte raubten. "Es gibt einfach keinen Schlaf", erklärte Jeremy und beschrieb, wie er nach endlosen Tagen am Pub direkt in den Traktor stieg, um nachts Getreide zu fahren. Wenn Weizen und Gerste "fit" seien, müsse man raus auf die Felder – die Ernte warte nicht. "Gott, es war anstrengend", so der Entertainer. Die Prime-Video-Reihe über sein Farmerleben, die 2021 startete, pausiert deshalb genauso wie die Quizshow – zumindest vor der Kamera.

Privat hat sich Jeremy in den vergangenen Monaten stärker auf Gesundheit und Alltag jenseits der Studios konzentriert. Nach seiner Herzoperation mit Stents im vergangenen Jahr achtet der Moderator genauer auf Warnsignale und Belastung. Auf dem Hof in den Cotswolds findet der bekennende Auto-Fan häufig Ausgleich, auch wenn die Arbeit dort rau und unberechenbar sein kann. Freunde und Weggefährten erleben ihn zwischen zupackender Bauernroutine, Pub-Alltag und kurzen Ruhefenstern – ein Kontrast zu dem Mann, der sonst Vollgas vor Kameras gibt.

Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

Getty Images Jeremy Clarkson, 2022