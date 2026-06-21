Nach schwerer Diagnose: Jeremy Clarkson gibt Entwarnung

Jeremy Clarkson (66) hat eine ermutigende Neuigkeit zu verkünden: Sein Prostatakrebs ist in Remission. In einem Interview mit The Sunday Times berichtete der TV-Moderator, dass ein Prostatatest vor zwei Monaten keinerlei Hinweise mehr auf eine Krebserkrankung gezeigt habe. Damit endet vorerst eine gesundheitlich turbulente Phase, in der Jeremy nicht nur mit einer Krebsdiagnose, sondern auch mit einem Herzeingriff zu kämpfen hatte. Seinen Krebs hat er mit einer Ultraschallbehandlung bekämpft, die jedoch nicht ohne Komplikationen verlief – darunter ein Katheter und ein gefährlicher Zwischenfall, bei dem er fälschlicherweise blutverdünnende Medikamente für sein Herz einnahm.

Gegenüber The Sunday Times sprach der 66-Jährige offen über die Schmerzen, die er während seiner Behandlung durchlitten hat. "Es war der Horror und alles meine eigene Schuld. Es war ausgesprochen spektakulär schmerzhaft. Es war jenseits von Defcon 1 auf der Schmerzskala", sagte er. In der letzten Folge der fünften Staffel von "Clarkson's Farm" hatte er aus dem Krankenhausbett bereits angedeutet, dass die Dinge komplizierter als erhofft verlaufen waren, und seinen Zuschauern mit einem Augenzwinkern mitgeteilt, er wisse noch nicht, was komme. Trotz allem: Jeremy nannte sich nun den "glücklichsten Mann der Welt". Regelmäßige Bluttests sollen in Zukunft seinen Gesundheitszustand im Blick behalten. Außerdem appellierte er an andere Männer, sich untersuchen zu lassen: "Wenn auch nur eine einzige Person auf der Welt 'Clarkson's Farm' schaut und denkt: Weißt du was, ich lasse mich mal durchchecken – und es früh genug entdeckt wird und behandelt werden kann – dann ist es die Sache wert, ein Krankheitsnerd zu sein."

Den Krebs hatte Jeremy in den abschließenden Folgen der fünften Staffel von "Clarkson's Farm" auf Prime Video öffentlich gemacht – zunächst ohne die genaue Art der Erkrankung zu nennen. Gegenüber seinen Farmkollegen Charlie Ireland und Kaleb Cooper sprach er von einem "aggressiven" Krebs und bestätigte, dass er seit Mai 2025 von der Diagnose wisse. Erst jetzt hat er klargestellt, dass es sich um Prostatakrebs handelte. Auch ein Herzeingriff, den Jeremy in der gleichen Staffel durchmachte, war bereits Teil der Serie.

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Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

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Instagram / em_clarkson Emily Clarkson mit ihrem Papa Jeremy Clarkson

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Getty Images Lisa Hogan und Jeremy Clarkson bei einem Fototermin zu "Clarkson's Farm" im St. Pancras Renaissance London Hotel, 9. Juni 2021