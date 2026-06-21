Nach Remission: Emily teilt Foto mit Papa Jeremy Clarkson

Zum Vatertag in Großbritannien hat Emily Clarkson ein besonders herzliches Foto mit ihrem Vater Jeremy Clarkson (66) auf Instagram geteilt – und das kommt nicht von ungefähr. Der TV-Moderator hatte kürzlich bekannt gegeben, dass sein aggressiver Prostatakrebs in Remission ist. Ein aktueller Bluttest zeige keinerlei Anzeichen mehr auf die Erkrankung. Auf dem schwarz-weißen Schnappschuss kuscheln sich Tochter und Vater aneinander, beide halten Getränke in der Hand und scheinen ein formelles Event zu besuchen. In der Bildunterschrift verlinkte Emily kurz und knapp sowohl ihren Vater als auch die Organisation Prostate Cancer UK.

Neben dem Foto teilte Emily auch ein Zitat ihres Vaters, in dem er alle Männer eindringlich auffordert, sich untersuchen zu lassen: "Bitte, bitte geht und lasst euch testen. Es ist nicht unangenehm, es ist nicht entwürdigend. Und es ist selbstverständlich. Ich habe es getan, und deshalb sitze ich jetzt hier und spreche mit euch." Jeremy selbst hatte sich auf seinem Instagram-Account ebenfalls mit einer Botschaft an seine Fans gewandt und auf die Wichtigkeit eines einfachen Bluttests hingewiesen. Dazu überbrachte er eine freudige Botschaft: In einem Video bestätigte er, dass die sechste Staffel von "Clarkson's Farm" derzeit in Produktion ist – die Dreharbeiten laufen bereits. Fans feierten die Ankündigung in den Kommentaren begeistert.

Jeremy hatte seine Krebsdiagnose in den letzten zwei Episoden der fünften Staffel von "Clarkson's Farm" öffentlich gemacht. Vor laufender Kamera erzählte er Farmmanager Charlie Ireland und Farmhelfer Kaleb Cooper, dass er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs erkrankt sei – und das bereits seit Mai 2025 wisse. Die Staffel endete dramatisch, als Jeremy nach seiner Operation im August erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In einem Interview mit The Times erklärte er, dass dies auf einen Fehler seinerseits zurückzuführen sei: Er hatte Blutverdünner, die er wegen früherer Herzprobleme einnahm, zu früh wieder abgesetzt. Für die Zukunft von "Clarkson's Farm" gibt es aber gute Nachrichten – Jeremy verriet, dass er sogar schon Ideen für eine mögliche siebte Staffel habe.

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Instagram / em_clarkson Emily Clarkson mit ihrem Papa Jeremy Clarkson

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Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Star

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Getty Images Jeremy Clarkson, TV-Moderator