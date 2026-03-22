Grünes Licht für Jeremy Clarksons umstrittenes Bauvorhaben

TV-Star Jeremy Clarkson (65) hat im Streit mit dem West Oxfordshire District Council einen wichtigen Sieg eingefahren und darf den Parkplatz seines Pubs "The Farmer’s Dog" im idyllischen Asthall in den Cotswolds weiterhin nutzen. Die Behörde hat der Nutzung eines nahegelegenen Feldes als riesigen Ausweichparkplatz mit Platz für rund 360 Autos nun bis zum 31. Dezember 2029 zugestimmt. Zuvor hatte Jeremy laut The Sun die Wiese eines benachbarten Landwirts angemietet und nachträglich eine Genehmigung beantragt, um den Besucheransturm auf seinen beliebten Dorfpub in geregelte Bahnen zu lenken.

Für den Moderator ist die Entscheidung ein entscheidender Schritt, um sein Gasthaus wirtschaftlich am Leben zu halten. Täglich kamen Hunderte Autos zu dem Pub, doch die vorhandenen Parkplätze reichten bei Weitem nicht aus. Der neue Überlaufparkplatz bietet Platz für bis zu 360 Fahrzeuge und soll Verkehrschaos auf den kleinen Landstraßen verhindern. Um Bedenken von Naturschützern auszuräumen, die sich um einen nahegelegenen 1.400 Jahre alten Grabhügel namens Asthall Barrow sorgten, installierte Jeremy auf einer Fläche von etwa 930 Quadratmetern dicke Aluminiumplatten. Dadurch entstand eine feste Oberfläche auf dem rund 2,4 Hektar großen Parkplatz, über die Autos problemlos fahren können. Historic England lobte diese Maßnahme als "positiven Schritt".

Jeremy, der als Moderator des Automagazins "Top Gear" bekannt wurde, hatte den Pub im Jahr 2023 für 1,15 Millionen Euro erworben. Obwohl Fans in Scharen kommen, gab er im Dezember 2024 in seiner Kolumne für die Times zu, dass es "nahezu unmöglich" sei, Gewinn zu machen. Die Kosten seien enorm: Allein 31.000 Euro monatlich fielen für Parkplatz- und Verkehrsmanagement an, hinzu kämen 115 Euro täglich für Generator-Treibstoff und 460 Euro wöchentlich für die Terrassenheizung.

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Imago Jeremy Clarkson am Rennsonntag des Großen Preises von Großbritannien 2025 in Silverstone, 6. Juli 2025

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Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

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Getty Images Jeremy Clarkson beim Großen Preis von Bahrain, März 2024