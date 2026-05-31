Jeremy Clarkson deutet plötzlich Hochzeit mit seiner Lisa an

Achtung Spoiler! In der fünften Staffel von "Clarkson's Farm", die am 3. Juni auf Prime Video erscheint, hat Jeremy Clarkson (66) eine überraschende Andeutung gemacht: Der TV-Moderator könnte seiner Freundin Lisa Hogan bald einen Heiratsantrag machen. In einer Szene der Sendung spricht Jeremy mit seinem Berater über die Vorteile, die ausländische Landwirte auf dem britischen Markt genießen. Dabei bringt der 66-Jährige schmunzelnd eine ungewöhnliche Lösung ins Spiel: "Wenn ich nur jemanden kennen würde, den ich heiraten könnte, der Ire ist", zitiert ihn die The Sun – eine klare Anspielung auf seine irische Freundin Lisa. Ein Mitglied des Produktionsteams kontert trocken: "Das könnte dich deutlich mehr kosten."

Nicht nur in Sachen Heirat sorgt Lisa in der neuen Staffel für Gesprächsstoff. Laut The Sun hat sie sich in der Sendung zur Aufgabe gemacht, Jeremys Ernährung nach einem Herzproblem grundlegend umzukrempeln. Sie versucht, ihn zum Grünkohl-Essen zu überreden: "Ich verspreche dir, das wird köstlich, ich werde es zubereiten." Obwohl auf ihrer gemeinsamen Diddly-Squat-Farm Rind, Schwein und Lamm produziert werden, darf Jeremy das Fleisch nur noch zweimal im Monat essen. "Sei nicht so ein trotzendes kleines Kind – werde einfach gesünder und du könntest das Leben wieder genießen", ermahnt sie ihn. Die beiden feierten im vergangenen Dezember ihr neunjähriges Jubiläum. Zum Anlass schwärmte Jeremy auf Instagram mit dem Kommentar "Neun Jahre!", woraufhin Lisa scherzhaft in ihrer Insta-Story erwiderte, es fühle sich eher nach 900 Jahren an.

Das Paar hatte sich 2017 über gemeinsame Freunde auf einer Weihnachtsfeier kennengelernt. Von Liebe auf den ersten Blick war es dabei allerdings nicht. Lisa erzählte gegenüber The Sun, dass Jeremy sich seinen Platz in ihrem Herzen erst verdienen musste: "Ich dachte: 'Ok, du hast einen gewissen Ruf' – also musste er mich wirklich umwerben!" Drei Monate habe er dafür gebraucht. Jeremy war bereits zweimal verheiratet: kurz mit Alexandra James im Jahr 1989 und danach über zwei Jahrzehnte mit Frances Cain, mit der er drei Kinder hat. Auch Lisa bringt Erfahrung mit: Sie war 30 Jahre lang mit Baron Steven Bentinck verheiratet, bevor die Ehe 2011 endete. Aus dieser Verbindung hat sie ebenfalls drei Kinder.

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Getty Images Lisa Hogan und Jeremy Clarkson bei einem Fototermin zu "Clarkson's Farm" im St. Pancras Renaissance London Hotel, 9. Juni 2021

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Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

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Getty Images Lisa Hogan und Jeremy Clarkson beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2024