Tyson Fury will eine Privatinsel für seine Luxusjacht kaufen

Tyson Fury (37) schmiedet offenbar schon große Pläne für seinen Ruhestand: Der Boxchampion soll Freunden erzählt haben, dass er Drake's Island vor der Küste von Plymouth kaufen will, um dort seine neue Luxusjacht unterzubringen. Wie unter anderem das britische Magazin Mirror berichtet, geht es dabei um eine Summe von rund sechs Millionen Pfund (etwa 6,9 Millionen Euro). Dazu kommt offenbar noch ein weiteres Mammutprojekt, denn für Tyson soll derzeit bereits eine Superjacht im Wert von 42 Millionen Pfund (rund 48,5 Millionen Euro) gebaut werden. Der Sportler lebt inzwischen mit seiner Familie auf der Isle of Man, soll aber nun ein Auge auf die kleine Insel im Südwesten Großbritanniens geworfen haben.

Laut The Sun soll Tyson nicht nur den Kauf der Insel planen, sondern auch umfangreiche Investitionen in das Gelände ins Auge fassen. Dem Bericht zufolge wolle er zusätzlich viel Geld in Gebäude, Elektrik und die Aufbereitung des Areals stecken. Ein Insider sagte dem Blatt: "Tyson will Drake's Island kaufen, um dort seine Superjacht zu lagern." Laut der Quelle plant Tyson, rund 20 Millionen Pfund (etwa 23 Millionen Euro) in die Renovierung der Gebäude und die Infrastruktur der Insel zu investieren. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang aber nicht. Der aktuelle Eigentümer der Insel, Morgan Phillips, sucht Medienberichten zufolge weiterhin einen Käufer oder einen Partner, der das Projekt gemeinsam mit ihm voranbringt.

Drake's Island ist nicht irgendein Fleckchen Land, sondern ein geschichtsträchtiger Ort mit besonderem Status. Die Insel, die früher St. Nicholas Island hieß, wurde wegen ihrer Lage schon seit dem 16. Jahrhundert militärisch genutzt und blieb das teils sogar bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein großer Teil des Geländes steht heute unter Denkmalschutz, zudem liegt die Insel in einem besonders geschützten Naturraum. Tyson ist eng mit seiner Familie verbunden und lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern eher abgeschirmt. Gerade deshalb würde eine eigene Insel mit sicherem Liegeplatz für seine Jacht zu diesem sehr exklusiven Lebensstil passen.

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Getty Images Tyson Fury, 2023

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Getty Images Paris Fury und Tyson Fury bei einen Kampf in Wembley 2022

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Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025