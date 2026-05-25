Tyson und Paris Fury schenken Tochter Millionen zur Hochzeit

Was für ein royales Hochzeitsgeschenk: Boxstar Tyson Fury (37) und seine Frau Paris haben ihrer Tochter Venezuela und deren frischgebackenem Ehemann Noah Price zur Hochzeit angeblich fast sechs Millionen Euro überreicht. Das berichtet The Sun unter Berufung auf einen Insider. Damit nicht genug: Das Paar soll zusätzlich einen traditionellen Gypsy Caravan als sentimentales Geschenk erhalten haben – und die Flitterwochen, die in der Karibik stattfinden sollen, finanzierte Tyson ebenfalls. Die Kosten dafür belaufen sich Berichten zufolge auf rund 34.000 Euro. Gefeiert wurde die Trauung zuvor in der viktorianischen Royal Chapel of St John's auf der Isle of Man.

Die Hochzeitsfeier selbst ließ kaum Wünsche offen. Laut dem Insider kostete Venezuelas Hochzeitskleid allein 46.000 Euro, und die Dekoration umfasste 10.000 blaue Hortensien sowie eine riesige Hochzeitstorte. Als krönenden Abschluss buchten Tyson und Paris monatelang im Voraus Popstar Peter Andre, der mit Hits aus den Neunzigern für Stimmung sorgte – darunter sein Kultsong "Mysterious Girl". "Er und Tyson sind befreundet und haben zusammen gesungen. Es war ein glücklicher Tag für alle", so der Insider gegenüber dem Newsportal. Die Reaktionen auf das großzügige Geldgeschenk waren allerdings nicht nur positiv: "Einige Familienmitglieder fanden es viel Geld für ein junges Paar, also gab es gemischte Gefühle – aber es liegt bei Tyson und Paris."

Auch das Alter der Braut sorgt für Gesprächsstoff: Venezuela ist erst 16 Jahre alt – in England und Wales wäre diese Ehe nicht legal, da dort seit 2023 Heiraten unter 18 Jahren verboten sind. Auf der Isle of Man hingegen ist eine Hochzeit ab 16 Jahren mit elterlicher Zustimmung erlaubt. Die Familie Fury war Anfang des Jahres dorthin gezogen, nachdem es an ihrem früheren Wohnsitz in Morecambe zu Sicherheitsvorfällen gekommen war. Dass Tyson seine Kinder nicht durch ein üppiges Erbe absichern will, hatte er in der Vergangenheit übrigens selbst klargemacht. "Ich will, dass meine Kinder ihr eigenes Geld verdienen, ihre eigenen Dinge tun und ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln", erklärte er. Das Brautpaar wird vorerst in einem Caravan leben, den Noah eigenhändig renoviert hat – mit Goldakzenten, modernen Geräten und reichlich Stauraum.

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Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury, Ehepaar

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Getty Images Venezuela Fury und Noah Price bei der Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov Fight Night im Tottenham Hotspur Stadium

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Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury mit ihren Kindern, Nizza, August 2025