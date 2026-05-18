Tyson Furys Rede auf Hochzeit der Tochter rührt zu Tränen

Auf der Isle of Man hat Boxweltmeister Tyson Fury (37) jetzt seine älteste Tochter Venezuela zum Altar geführt. Die 16-Jährige heiratete ihren Verlobten Noah Price, 19, in der viktorianischen Royal Chapel of St John's – und der Vater der Braut zeigte sich dabei von seiner emotionalen Seite. In einer bewegenden Rede toastete er auf das frisch vermählte Paar und sagte laut The Sun on Sunday: "Ich bin ein großer Softie, aber wenn die eigenen Kinder glücklich sind, dann ist das das Beste." Gemeinsam mit seiner Tochter vollzog Tyson außerdem einen rührenden Vater-Tochter-Tanz zu "My Girl" von The Temptations.

Nach der Trauung sprach der 37-Jährige vor wartenden Schaulustigen über die Zeremonie: "Es war wunderschön. Sie ist keine Fury mehr. Die Zeit vergeht schnell. Wir merken es nicht, aber sie tut es. Sie ist jetzt eine verheiratete Frau." Das Hochzeitsfest bot dabei allen Grund zur Begeisterung: Venezuela trug ein handgefertigtes Spitzenkleid mit einer rund 15 Meter langen Schleppe aus Italien, begleitet von 18 Brautjungfern und einer zwölf Fuß hohen Hochzeitstorte. Zwanzigtausend Blumen schmückten die Location, Sänger Peter Andre (53) sorgte für musikalische Unterhaltung am Abend, und Netflix-Kameras hielten alles für die Familiensendung "At Home With The Furys" fest. Das Brautpaar thronte nach der Zeremonie im Empfangssaal auf zwei königlichen Thronen – eine Reminiszenz an die Hochzeit von David (51) und Victoria Beckham (52) im Jahr 1999.

Unter den 120 Gästen befand sich auch Molly-Mae Hague (26), die trotz fortgeschrittener Schwangerschaft angereist war, damit ihre dreijährige Tochter Bambi als Blumenmädchen dabei sein konnte. Bambi ist die Tochter von Venezuelas Onkel Tommy Fury (27), der selbst allerdings nicht dabei sein konnte – er befand sich gemeinsam mit seinem Vater John in einem Boxtrainingslager in Manchester. Tyson und seine Frau Paris sind Eltern von insgesamt sechs Kindern, Venezuela ist die Älteste. Vor der Hochzeit hatte Tyson gegenüber The Sun on Sunday noch gesagt: "Die Ehe ist fürs Leben. Wir wünschen ihnen alles Glück der Welt."

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Getty Images Tyson Fury, Boxer

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Instagram / venezuelafuryofficial Venezuela Fury, Tochter von Tyson Fury

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Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury mit ihren sieben gemeinsamen Kids