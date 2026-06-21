Nach Hochzeit: Venezuela Fury & Mann denken an Kinderplanung

Knapp zwei Monate nach ihrer Hochzeit haben Venezuela Fury und ihr Ehemann Noah Price erstmals offen über ihre Pläne als frisch verheiratetes Paar gesprochen – und dabei auch das Thema Nachwuchs angesprochen. Die 16-jährige Tochter von Boxstar Tyson Fury (37) und Ehefrau Paris Fury gab gemeinsam mit ihrem 19-jährigen Mann Noah ein Interview gegenüber The Sun, in dem die beiden über Kinderwünsche, Kritik an ihrer frühen Ehe und sogar mögliche TV-Pläne sprachen. Das Paar lebt inzwischen in einem Mobilheim in Yorkshire – nur drei Türen von Noahs Mutter entfernt.

Noah scherzte in dem Interview, er würde sich eines Tages acht oder neun Kinder wünschen. Venezuela ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen: "Ich will so viele, wie wir gesegnet werden. Wenn man mit einem auf die Folter gespannt wird, kann man genauso gut mehr haben. Das gehört zum Eheleben dazu, wenn man sich so liebt wie wir." Kritik an ihrer frühen Heirat wies sie gelassen zurück: "Wenn man die Liebe seines Lebens gefunden hat, hat es keinen Sinn zu warten. Papa hat mir gesagt, ich soll nicht auf das hören, was andere sagen, oder mir jemanden in unsere Ehe einmischen lassen."

Auch auf Instagram meldete sie sich zu Wort und postete Hochzeitsfotos mit der Bildunterschrift: "Für alle, die sagten, ich sei zu jung." Darüber hinaus deutete Noah an, dass die beiden eines Tages vielleicht ihren eigenen TV-Ableger bekommen könnten – in Anlehnung an die erfolgreiche Netflix-Doku-Serie von Venezuelas Eltern "At Home With The Furys": "Vielleicht wird es eines Tages ein 'At Home With The Prices' geben." Venezuelas Management bestätigte bereits, dass mehrere Angebote auf dem Tisch lägen.

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Instagram / venezuelaprice1 Venezuela Fury und Ehemann Noah Price

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Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025

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Instagram / venezuelaprice1 Venezuela Fury und Noah Price an ihrem Hochzeitstag