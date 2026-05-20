Tyson Fury gab fast 50.000 Euro für Venezuelas Kleid aus

Bei der Hochzeit seiner Tochter Venezuela hat Boxweltmeister Tyson Fury (37) keine Kosten gescheut. Die 16-Jährige heiratete ihren Verlobten Noah Price in der viktorianischen Royal Chapel of St John's auf der Isle of Man – und ihr Vater sorgte dabei für ein Spektakel der Extraklasse. Rund 46.000 Euro soll das Hochzeitskleid der Braut laut Mirror gekostet haben: ein weißes Spitzenkleid mit passendem Schleier und einer beeindruckenden Schleppe von sage und schreibe 15 Metern – dazu kombinierte Venezuela ganz entspannt weiße Crocs. Für musikalische Unterhaltung sorgte kein Geringerer als Peter Andre, der die Gäste in der Kapelle besang. Auch Influencerin Molly-Mae Hague (26) war unter den Feiernden.

Laut einem Insider berichtete die Zeitung The Sun, dass die Eltern bei jeder Kleinigkeit mitgedacht haben: "Die Hochzeit war magisch, und sie haben 40.000 Pfund allein für Venezuelas Kleid ausgegeben. Das ist die Gypsy-Art – groß denken." 10.000 blaue Hortensien sollen die Dekoration geschmückt haben, der Hochzeitskuchen war riesig, und Tyson und seine Frau Paris hätten Peter Andre schon Monate im Voraus gebucht. Doch damit nicht genug: Das frisch vermählte Paar bekam außerdem eine Flitterwochen-Reise im Wert von rund 35.000 Euro sowie eine traditionelle Kutsche als sentimentales Geschenk geschenkt – und obendrauf ein Startkapital von 5,7 Millionen Euro für den gemeinsamen Lebensweg. Venezuela und Noah wurden nach der Feier am Montag am Flughafen Manchester gesehen. Wo genau ihre Reise hinführt, ist bisher geheim, auf Social Media zeigten sich die beiden jedoch bereits zwischen Palmen und mit Champagner.

Tyson, der in der Kapelle seine Tochter zum Altar geführt hatte, zeigte sich von der Hochzeit sichtlich gerührt. Auf Instagram teilte er ein Video, das Venezuela in ihrem Kleid zeigt, und schrieb dazu: "Wow, sie zum ersten Mal in dem Kleid zu sehen war ein emotionaler Moment für mich! Und die Erkenntnis, dass ihre Hochzeit nun vor mir lag!" Die gesamte Feier wurde für die dritte Staffel der Netflix-Sendung "At Home With The Furys" gefilmt, in der die Familie regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Tyson ist seit vielen Jahren mit Paris verheiratet, die beiden haben insgesamt sechs Kinder.

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Collage: Getty Images, Instagram / venezuelafuryofficial Collage: Tyson Fury und seine Tochter Venezuela

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Instagram / tysonfury Tyson Furys Tochter Venezuela in ihrem Brautkleid, Mai 2026

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Getty Images Tyson Fury, 2023