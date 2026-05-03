Paris Fury dachte mehrmals an Trennung von Tyson

Paris Fury hat in einem Podcast erstaunlich offene Einblicke in ihre Ehe mit Boxweltmeister Tyson Fury (37) gegeben. Im Podcast "Great Company" von Jamie Laing (37) sprach die 36-Jährige darüber, dass sie ihren Mann in der Vergangenheit mehrmals verlassen wollte. Besonders schwer sei es für sie gewesen, als Tyson mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und gleichzeitig trank: "Es war ein paar Mal, als Tyson außer Haus trinken war. Die Kinder wurden um 19 Uhr ins Bett gebracht und haben nicht mitbekommen, dass ihr Vater erst um 2 oder 3 Uhr morgens nach Hause kam – betrunken bis zur Besinnungslosigkeit oder auch voll mit anderen Substanzen." Paris machte damals eine schwere Zeit durch, betonte aber auch, wie erleichtert sie darüber ist, dass Tyson nie anderen gegenüber übergriffig wurde: "Gott sei Dank war er immer nur sich selbst gegenüber schädlich."

Trotz der Krisen entschied sie sich, an der Seite ihres Mannes zu bleiben – eine Entscheidung, die Paris als sehr persönlich beschreibt. "Es gab Momente, in denen ich dachte: 'Ich kann das nicht. Ich will das nicht'", erzählte sie im Podcast. "Aber es war eben 'in guten wie in schlechten Zeiten'." Gleichzeitig betonte sie, dass sie damit niemandem einen allgemeingültigen Rat geben möchte. In dem Interview sprach sie auch über den aktuellen Streit zwischen Tyson und dessen Vater John Fury (61). Für Paris ist der Familienkrach kein Aufmerksamkeitsstunt in den sozialen Medien: "Jeder sagt, es ist ein Social-Media-Stunt – das stimmt nicht. Es ist ein Familienstreit, der gerade stattfindet, und ich hoffe, dass sie ihn lösen, denn ich denke, es gibt nichts Wichtigeres als die Familie."

Paris und Tyson sind seit Jahren verheiratet und gemeinsam Eltern von sechs Kindern. Tyson kämpfte in der Vergangenheit offen mit Depressionen und sprach öffentlich über Gedanken, sein Leben zu beenden. Paris erklärte im Podcast, dass sich für sie vieles verbesserte, als bei Tyson eine Diagnose gestellt wurde und er professionelle Hilfe erhielt. Die Veröffentlichung ihrer Aussagen fällt zeitlich mit dem Start der zweiten Staffel der Netflix-Realityshow "At Home with The Furys" zusammen, in der die Familie ihren Alltag dokumentiert.

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Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury, Ehepaar

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Getty Images Paris Fury und Tyson Fury bei einen Kampf in Wembley 2022

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Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury während ihrer dritten Hochzeit im August 2025